tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Trotz Krisen: Riyadh Air gestartet


Riyadh Air Boeing 787
Eine Maschine der neuen Gesellschaft Riyadh Air landete Mittwoch aus der saudischen Hauptstadt Riad kommend in London. Die Airline soll aus Riad neben London zunächst Manchester, Madrid, Kairo und Dubai anfliegen sowie die saudische Küstenstadt Dschidda.

Nach Saudia Arabian Airlines, die 1946 gegründet wurde, ist Riyadh Air nun die zweite staatliche Fluglinie des Königreichs. Als mittelfristiges Ziel plant Riyadh Air bis 2030 weltweit mehr als hundert Destinationen ins Streckennetz aufzunehmen. Die Flotte soll dann bis zu 182 Maschinen – Boeing und Airbus - umfassen. Zum Start der Verbindung sagte Tony Douglas, CEO von Riyadh Air: „Wir alle hoffen natürlich, dass der Konflikt sehr, sehr bald gelöst sein wird.“ Die Grundlagen für die neue Airline seien aber insgesamt "sehr stark".

Neues Konzept

Anders als bei traditionellen Airlines soll Künstliche Intelligenz nicht über bestehende Systeme gelegt werden, sondern als Basis für den kompletten operativen Ablauf. Bei KI, auf der das innovative Geschäftsmodell aufgebaut ist, setzt Riyadh Air auf Produkte von IBM und stellt sich der Herausforderung, KI als treibende Kraft für die Transformation in eine „digital native“ Fluglinie in fast allen Bereichen einzusetzen. Auf traditionelle Technologie, wie sie alt-eingesessene Airlines verwenden, soll komplett verzichtet werden. So soll KI Arbeitsabläufe der Mitarbeitenden vereinfachen, Crews unterstützen, Kundenservice liefern und die Unternehmensführung begleiten. In der daraus entstehenden „Synchronisierten Umgebung“ sollen Mensch und KI als Team agieren.

„Wir standen vor der Entscheidung: Entweder die letzte, traditionelle Fluglinie zu sein oder die erste, die auf Plattformen basiert und die nächste Dekade der Luftfahrt definiert. Riyadh Air ist nicht nur für das Heute angelegt, sondern für die Zukunft“, erklärt Adam Boukadida, CFO Riyadh Air. (APA/red)

  riyadh air, saudi-arabien, fluggesellschaft, gründung, erstflug, london, riad, wachstum, ki

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Touristiknews des Tages
11 Juni 2026

16:39
Alltours-Jahreskataloge in Auslieferung
16:29
Bordguthaben-Aktion von Havila Voyages
15:10
Trotz Krisen: Riyadh Air gestartet
10:15
TUI: Auszeichnung für innerbetriebliche Frauenförderung
10:03
ÖAMTC: Österreicher:innen sparen beim Sommerurlaub
09:40
Neues Buch gibt Einblicke in die Kreuzfahrtindustrie
09:00
PEP-Tarife von NCL - Stand 8. Juni 2026

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.