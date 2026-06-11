TUI: Auszeichnung für innerbetriebliche Frauenförderung

Das Gütesiegel ist Teil der equalitA Initiative des Bundesministeriums und würdigt Unternehmen, die konkrete und nachhaltige Maßnahmen zur innerbetrieblichen Frauenförderung umsetzen. Zudem durfte sich TUI in der Kategorie „Wirksamkeit in Bezug auf Gleichstellung“ über den equalitA Award freuen, der besonders wirkungsvolle und messbare Maßnahmen würdigt.

Mit der Auszeichnung werde das Engagement von TUI für faire Chancen, Gleichstellung und Diversität im Unternehmen bekräftigt. Zusätzlich unterstreiche der Award die Qualität und Wirksamkeit der innerbetreiblichen Maßnahmen von TUI, so das Unternehmen in einer Pressemeldung.

Gleichstellung im Arbeitsalltag fördern

Der Frauenförderungs Schwerpunkt bei TUI sei auf Initiative des Betriebsrats gestartet und gemeinsam mit engagierten Kolleg:innen unternehmensweit in Österreich weiterentwickelt worden. In den vergangenen Monaten habe TUI eine Vielzahl an Maßnahmen und Programmen umgesetzt, darunter E Learnings und Webinare zu Selbstvertrauen, Delegation und Karriereentwicklung sowie die interne Female Power Stories Reihe, in der Kolleginnen ihre Erfahrungen teilen. Ergänzt werde das Angebot durch gezielte Maßnahmen für Eltern sowie Mitarbeitende in der Karenz, durch Informationsplattformen, Austauschformate und Unterstützungsangebote rund um den Wiedereinstieg.

Chancengleichheit als Teil der Unternehmenskultur

„Mit unseren vielfältigen Initiativen möchten wir den Kontakt zu Mitarbeitenden auch während der Karenz aktiv aufrechterhalten und die Rückkehr in den Arbeitsalltag bestmöglich vorbereiten. Mit Programmen wie StayInContact und Back2TUI stellen wir sicher, dass wichtige Informationen, Updates und persönliche Austauschmöglichkeiten bereits vor dem geplanten Arbeitsbeginn zur Verfügung stehen. Unser Ziel ist es, verbunden zu bleiben und Mitarbeitenden den Wiedereinstieg so einfach wie möglich zu machen“, erklärt Kathrin Stecher, Retail Operations Specialist und Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei TUI in Österreich. „Mit weiteren Formaten wie den Female Power Stories, dem TUI Elternchat sowie gezielten E Learnings und Webinaren stärken wir Frauen im Unternehmen zusätzlich und ermutigen sie, ihren beruflichen Weg selbstbewusst zu gestalten.“

Das Programm zur Förderung von Frauen im Unternehmen bündle unterschiedliche Maßnahmen und Angebote und werde von vielen Bereichen aktiv mitgetragen. Die breite Beteiligung der Mitarbeitenden zeige, dass Gleichstellung in dem Unternehmen als gemeinsames Thema verstanden werde. Die equalitA Auszeichnung bestätige den eingeschlagenen Weg von TUI und unterstreiche den Anspruch, Gleichstellung nachhaltig im Unternehmen zu verankern, heißt es weiter. (red)