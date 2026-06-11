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ÖAMTC: Österreicher:innen sparen beim Sommerurlaub
83% der Österreicher:innen hätten beim diesjährigen ÖAMTC-Reisemonitoring angegeben, beim Sommerurlaub 2026 bewusst sparen zu müssen. Trotz Teuerung und anhaltender geopolitischer Unsicherheiten bleibe der Urlaub für viele dennoch unverzichtbar, so der Mobilitätsclub in einer Aussendung, die für Reisende auch einige Spartipps bereithält.
„Die Menschen wollen sich ihren Sommerurlaub nicht nehmen lassen – sie achten aber deutlich stärker aufs Budget und suchen gezielt nach günstigeren Alternativen", erklärt ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek. Gespart wird vor allem bei der Unterkunft, durch Reisen in der Nebensaison oder eine verkürzte Aufenthaltsdauer. Das durchschnittliche Urlaubsbudget liegt dem ÖAMTC zufolge in diesem Jahr bei 1.189 EUR pro Person. Während Alleinreisende im Schnitt rund 240 EUR mehr zur Verfügung haben, müssen insbesondere Familien Abstriche machen und liegen mit ihrem Pro-Kopf-Budget etwa 143 Euro unter dem Durchschnitt.
ÖAMTC-Spartipps
- Tickets im Voraus online kaufen und Fristen für Registrierungen im Auge behalten
Viele Tickets für Sehenswürdigkeiten seien online günstiger als vor Ort. Wer Eintrittskarten vorab kaufe, spare häufig Geld und Zeit. Bei stark frequentierten Reisezielen sollten zudem Registrierungs- oder Buchungsfristen eingehalten werden, da kurzfristige Buchungen oft teurer seien – etwa bei Eintrittsregelungen in Städten wie Venedig.
- Vorteile und Mitgliedschaften nutzen
"Bei einem Städtetrip können sich City Cards rentieren. So enthält zum Beispiel die Berlin Welcome Card freien Eintritt zu vielen Museen sowie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel", erklärt Polasek. Auch bestehende Mitgliedschaften, etwa bei ÖAMTC-Vorteilspartnern, würden attraktive Ermäßigungen bieten. Clubmitglieder erhielten zudem kostenlos an jedem ÖAMTC-Stützpunkt ein Reise-Infoset zum zahlreichen europäischen Urlaubsländern. Ergänzend biete die ÖAMTC-App „Meine Reise" zahlreiche Services – von Länderinfos bis zur integrierten Reisekassa, die helfe, auch im Urlaub einen Überblick über die Ausgaben zu behalten.
- Routenplanung spart Sprit und Nerven
Wer mit dem Auto reist, könne durch eine gute Planung sparen: Der ÖAMTC-Routenplaner helfe dabei, Spritkosten zu vergleichen und eine möglichst kostenschonende Strecke zu wählen. „Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollten sich Autofahrer:innen vor der Reise über Umweltzonen, Fahrverbote und Mautregelungen im jeweiligen Urlaubsland informieren. Immer wieder erhalten Mitglieder etwa Strafen wegen fehlender Mautzahlungen", warnt die Reiseexpertin.
- Klassische Kostenfallen vermeiden
„Wer unnötige Kosten vermeidet, kann das Urlaubsbudget deutlich schonen. So kann z. B. Roaming vor allem nahe Nicht EU-Grenzen oder auf Fähren und Kreuzfahrtschiffen schnell teuer werden. Auch Online-Plattformen für Reiseregistrierungen oder Vignetten erfordern Vorsicht, da hier häufig überteuerte oder inoffizielle Angebote kursieren", so Polasek. Wichtig sei zudem, Buchungsdetails genau zu prüfen, da Zusatzkosten wie Reinigungsgebühren, lokale Steuern oder Servicepauschalen oft erst im Kleingedruckten ersichtlich seien.
- Camping als günstige Alternative
Camping bleibe eine vergleichsweise günstige Urlaubsform, wobei die Kosten je nach Komfort variieren. „Vom einfachen Zeltplatz bis zum Glamping ist alles möglich. Ein wesentlicher Kostenfaktor ist die Verpflegung: Wer am Campingplatz selbst kocht, kann im Vergleich zu häufigen Restaurantbesuchen deutlich sparen", so ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer. Wichtig sei, Nebenkosten wie Strom, Duschen oder WLAN vorab zu prüfen. Kostenfallen seien zudem Maut, Vignetten, Umweltzonen und Kurtaxen. „Wer diese Punkte berücksichtigt, kann gezielt sparen – in Norwegen etwa lassen sich durch Fahrzeugregistrierung rund 10% der Mautkosten einsparen", erklärt Mehlmauer. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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