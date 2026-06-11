ÖAMTC: Österreicher:innen sparen beim Sommerurlaub

„Die Menschen wollen sich ihren Sommerurlaub nicht nehmen lassen – sie achten aber deutlich stärker aufs Budget und suchen gezielt nach günstigeren Alternativen", erklärt ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek. Gespart wird vor allem bei der Unterkunft, durch Reisen in der Nebensaison oder eine verkürzte Aufenthaltsdauer. Das durchschnittliche Urlaubsbudget liegt dem ÖAMTC zufolge in diesem Jahr bei 1.189 EUR pro Person. Während Alleinreisende im Schnitt rund 240 EUR mehr zur Verfügung haben, müssen insbesondere Familien Abstriche machen und liegen mit ihrem Pro-Kopf-Budget etwa 143 Euro unter dem Durchschnitt.

ÖAMTC-Spartipps