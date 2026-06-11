Neues Buch gibt Einblicke in die Kreuzfahrtindustrie

Von außergewöhnlichen, authentischen Schiffsreisen schreibt der langjährige Kreuzfahrtredakteur Christofer Knaak (u.a. Touristik Aktuell) in seinem neuen Buch „Vorm Bug die Welt“: einer Expedition zur Antarktischen Halbinsel oder rund um Island etwa, einer Küstenkreuzfahrt auf der Postschiffroute durch Norwegen, oder einer Segelreise an Bord eines Windjammers. Auch auf eine literarische Reise mit dem ältesten Passagier-Kabinenschiff der Welt durch den Göta Kanal in Südschweden nimmt er die Leser mit.

Einblicke in die Welt der Kreuzfahrt

Neben Reportagen von besonderen Schiffsreisen, gewährt Knaak fundierte Einblicke in eine spannende Industrie: ihren Anfang, ihre Hochzeit, den Betriebsstopp während der Corona-Pandemie, ihr Comeback aus der Krise und ihren grüneren Kurs in die Zukunft. Und er zeigt, wie Reedereien durch soziale Nachhaltigkeitsprojekte in abgelegenen Fahrtgebieten beispielsweise deutsche Forscher unterstützen.

Auch Eindrücke vom Leben und Arbeiten von Crewmitgliedern an Bord vermittelt dieses Buch. Und der Autor erzählt von seinem Interview mit einem Kapitän, der mit seiner Besatzung vor vielen Jahren von Piraten in Golf von Aden überfallen wurde.

„Vorm Bug die Welt“ ist eine Inspirations- und Informationsquelle für Schiffsreiseinteressierte und Reisebegeisterte. (red)