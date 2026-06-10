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Star Alliance: Der Sommer kann kommen


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Noch nie waren bei einem Star Alliance Sommerfest so viele teilnehmende Partner:innen dabei
Foto: Austrian Airlines / Milena Krammer
V. l. Alexander Schnecke, Johannes Walter und Klaus Meisterl
Foto: Austrian Airlines / Milena Krammer
Ein perfekter Sommerabend
Foto: Aust
Konzentration beim Image-Video von Premieren-Teilnehmerin ITA
Foto: Austrian Airlines / Milena Krammer
Die Gastgeber der Lufthansa Group in Österreich
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Große Freude über die attraktiven Preise

Das Star Alliance Sommerfest in Wien bildet seit Jahren den entspannten Auftakt in die heiße Jahreszeit. 

Die Woche hat gut begonnen. Bereits zum siebten Mal lud das Marketing-Team der Austrian bzw. der Lufthansa Gruppe in Wien unter der Federführung von Thomas Drescher am Montag in das Vienna Ballhaus zum Star Alliance Sommerfest, das auch heuer wieder mit Unterstützung des Flughafens Wien über die Bühne ging. Mit einer Rekordbeteiligung von 18 Unternehmen – 17 von 26 Star Alliance-Airlines sowie Partner ÖBB – war die Hausmesse bestens gebucht. Erstmals mit dabei wir ITA, die italienische Tochter der Lufthansa Group. Nicht entgehen lassen wollte sich den Event – so wie die zahlreichen Partner:innen aus der Reisebranche – Johannes Walter, Vice President Area Management Home Markets Global B2b Servicing, der extra aus Frankfurt angereist war. Wie immer galt es, an den Ständen News einzuholen, was jeweils mit einem Pickerl belohnt wurde. Die ausgefüllten Sammelpässe waren der Zugang zur Verlosung mit attraktiven Preisen. Ein wunderbarer Abend mit prächtiger Sommer-Stimmung.

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Autor/in:

Herausgeberin / Chefredakteurin

Elo Resch-Pilcik, Mitgründerin des Profi Reisen Verlags im Jahr 1992, kann sich selbst nach mehr als 30 Jahren Touristik - noch? - nicht auf eine einzelne Lieblingsdestination festlegen.



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