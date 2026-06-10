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Star Alliance: Der Sommer kann kommen
Das Star Alliance Sommerfest in Wien bildet seit Jahren den entspannten Auftakt in die heiße Jahreszeit.
Die Woche hat gut begonnen. Bereits zum siebten Mal lud das Marketing-Team der Austrian bzw. der Lufthansa Gruppe in Wien unter der Federführung von Thomas Drescher am Montag in das Vienna Ballhaus zum Star Alliance Sommerfest, das auch heuer wieder mit Unterstützung des Flughafens Wien über die Bühne ging. Mit einer Rekordbeteiligung von 18 Unternehmen – 17 von 26 Star Alliance-Airlines sowie Partner ÖBB – war die Hausmesse bestens gebucht. Erstmals mit dabei wir ITA, die italienische Tochter der Lufthansa Group. Nicht entgehen lassen wollte sich den Event – so wie die zahlreichen Partner:innen aus der Reisebranche – Johannes Walter, Vice President Area Management Home Markets Global B2b Servicing, der extra aus Frankfurt angereist war. Wie immer galt es, an den Ständen News einzuholen, was jeweils mit einem Pickerl belohnt wurde. Die ausgefüllten Sammelpässe waren der Zugang zur Verlosung mit attraktiven Preisen. Ein wunderbarer Abend mit prächtiger Sommer-Stimmung.
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Autor/in:
Elo Resch-Pilcik
Herausgeberin / Chefredakteurin
Elo Resch-Pilcik, Mitgründerin des Profi Reisen Verlags im Jahr 1992, kann sich selbst nach mehr als 30 Jahren Touristik - noch? - nicht auf eine einzelne Lieblingsdestination festlegen.
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