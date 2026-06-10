Oceania Cruises präsentiert Nordeuropa-Saison 2027

Die kleineren Boutiqueschiffe des Unternehmens ermöglichten dabei laut Oceania auch Anläufe in Häfen, die für größere Schiffe nicht erreichbar seien – darunter Rosendal (Norwegen), Stornoway (Schottland), Seydisfjordur (Island) und Karlskrona (Schweden). Auf allen Routen stehe eine Auswahl an Landausflügen zur Verfügung, die lokale Küche, Kultur und Natur einbeziehen. In Eidfjord etwa erwartet Gäste eine Cidre-Verkostung im Rahmen der Apfeltradition der Hardanger-Region, in Visby eine Culinary Discovery Tour mit Besuch lokaler Höfe und saisonalem Mittagessen. In Seydisfjordur führt ein 4x4-Ausflug in den kleinsten Ort Islands.

Jason Montague, Chief Luxury Officer von Oceania Cruises, erklärte, die Routen seien darauf ausgelegt, die Region auf stilvolle Weise intensiver erleben zu können. "Unser Gäste erreichen Ziele, die individuell schwer zugänglich sind – und müssen nur einmal auspacken.“

Ausgewählte Reiserouten 2027