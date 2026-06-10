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Oceania Cruises präsentiert Nordeuropa-Saison 2027


Oceania Cruises: Außenansicht der Vista
Die Reederei hat sein Nordeuropa-Programm für 2027 vorgestellt. An Bord der Oceania Insignia, Oceania Marina und Oceania Vista sollen Reisende das Baltikum, Skandinavien, die Britischen Inseln, Irland, Grönland, Island und die norwegischen Fjorden entspannt erkunden können.

Die kleineren Boutiqueschiffe des Unternehmens ermöglichten dabei laut Oceania auch Anläufe in Häfen, die für größere Schiffe nicht erreichbar seien – darunter Rosendal (Norwegen), Stornoway (Schottland), Seydisfjordur (Island) und Karlskrona (Schweden). Auf allen Routen stehe eine Auswahl an Landausflügen zur Verfügung, die lokale Küche, Kultur und Natur einbeziehen. In Eidfjord etwa erwartet Gäste eine Cidre-Verkostung im Rahmen der Apfeltradition der Hardanger-Region, in Visby eine Culinary Discovery Tour mit Besuch lokaler Höfe und saisonalem Mittagessen. In Seydisfjordur führt ein 4x4-Ausflug in den kleinsten Ort Islands.

Jason Montague, Chief Luxury Officer von Oceania Cruises, erklärte, die Routen seien darauf ausgelegt, die Region auf stilvolle Weise intensiver erleben zu können. "Unser Gäste erreichen Ziele, die individuell schwer zugänglich sind – und müssen nur einmal auspacken.“

Ausgewählte Reiserouten 2027

  • Baltic Beauty: 11 Tage von Stockholm nach Kopenhagen, ab 10. Juni 2027, Oceania Insignia. Stopps u. a. in Helsinki, Tallinn, Riga, Danzig, Karlskrona und Berlin (Warnemünde).
  • Castles of Ice & Stone: 14 Tage von London nach Kopenhagen, ab 22. Juni 2027, Oceania Marina. Route über Glasgow, Londonderry, Stornoway, Aberdeen, Edinburgh, Bergen und Stavanger.
  • Landscapes of a Lifetime: 10-tägige Rundreise ab/bis Reykjavik, ab 4. Juli 2027, Oceania Insignia. Island-fokussierte Route mit Stopps u. a. in Seydisfjordur, Akureyri, Isafjordur sowie Tórshavn auf den Färöer-Inseln.
  • Charms of Northern Europe: 11 Tage von Paris nach Kopenhagen, ab 16. Juli 2027, Oceania Vista. Route über London (Dover), Brügge, Amsterdam, Oslo und Aarhus, mit Übernachtung in Kopenhagen.
  • Fjords to Icelandic Vistas: 14 Tage von Stockholm nach Reykjavik, ab 7. August 2027, Oceania Vista. Stopps u. a. in Visby, Kopenhagen, Flåm, Bergen, Ålesund und Isafjordur.
  • Fabulous Fjords: 11-tägige Rundreise ab/bis Reykjavik, ab 8. August 2027, Oceania Marina. Route durch Island und Grönland mit Übernachtung in Nuuk und Panoramafahrt durch den Prince Christian Sound.
  • Rugged to Rustic: 12 Tage von Reykjavik nach London, ab 19. August 2027, Oceania Marina. Route über Akureyri, Tórshavn, Lerwick, Bergen und Stavanger bis London (Southampton).

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