Independent Hotel Show Munich 2026 öffnet Registrierung

Am 16. und 17. September 2026 soll das MOC München erneut zum Treffpunkt für unabhängige Hotellerie, Boutiquehotels, Design, Hospitality-Tech, Interior, F&B und operative Lösungen werden. Nach zwei Ausgaben setzt die IH Munich auch 2026 auf kuratierte Bühnenformate, praxisnahe Sessions und Networking. Im Fokus stehen Design und Architektur, Technologie und Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie Positionierung, Markenbildung und innovative Hotelkonzepte.

Hochkarätiger Speaker

Winkler ist für eine von vier geplanten Keynotes bestätigt. Seit 2014 verantworte er die Entwicklung der Sacher-Gruppe mit den Hotels Sacher in Wien und Salzburg sowie dem Hotel Bristol Wien – eine Marke, die für österreichische Gastlichkeit, internationale Strahlkraft und gelebte Familientradition stehe. In seiner Keynote soll es um Fragen gehen, die viele Hoteliers beschäftigen: Wie viel Veränderung braucht ein Haus mit Geschichte? Wie lässt sich Luxus heute glaubwürdig erzählen? Welche Rolle spielen Servicekultur und Haltung für ein unverwechselbares Gästeerlebnis – und wie gelingt es, eine Marke auch für neue Zielgruppen relevant zu halten?

Messechef Moritz Schleich erklärte, die IHM habe sich seit ihrem Start im Herbst 2024 als Branchentreffpunkt für die unabhängige Hotellerie im deutschsprachigen Raum etabliert. 2026 wolle man das Programm inhaltlich weiter zuspitzen – mit relevanten Praxisstimmen, kuratierten Formaten und mehr Möglichkeiten für persönlichen Austausch. Das finale Programm soll in den kommenden Wochen auf der Website veröffentlicht werden.

Besucher:innen-Registrierung offen

Hoteliers, Architekt:innen, Designer und Fachbesucher:innen können sich ab 10. Juni online unter https://forms.reg.buzz/independent-hotel-show-munich-2026 für die Messe am 16. und 17. September 2026 im MOC München anmelden. Der Zutritt ist für Hoteliers und (Innen-)Architekt:innen kostenlos. (red)