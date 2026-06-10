Flughafen Salzburg zieht positive Bilanz für 2025

Konkret wurden 1.774.454 Passagiere abgefertigt, ein minimaler Rückgang von unter einem Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beim wirtschaftlich relevanten Maximum Take Off Weight (MTOW) habe man um knapp 0,3% zulegen können. Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer verwies auf ein schwieriges Umfeld: Lieferengpässe in der Flugzeugproduktion, steigende Treibstoffkosten, gesperrte Lufträume sowie ein intensiver Wettbewerb unter rund 600 europäischen Flughäfen belasteten die Branche. Vor diesem Hintergrund zeige man sich mit dem Ergebnis – insbesondere beim Flugplan und den Fluggastzahlen – sehr zufrieden. Kernziel bleibe es, bestehende Strecken zu sichern, Frequenzen auszubauen und neue Ziele ins Programm aufzunehmen.

Aufsichtsratsvorsitzender und Landeshauptfrau-Stv. Stefan Schnöll bezeichnete den Flughafen als Arbeitgeber, Wirtschaftsmotor und „Tor Salzburgs zur Welt". Starke Direktverbindungen zu internationalen Drehkreuzen sicherten laut Schnöll die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts.

Finanziell erfolgreiches Jahr

Das Geschäftsjahr 2025 sei operativ erfreulich verlaufen. Der Konzernumsatz habe über 85,6 Mio. EUR betragen, die Betriebsleistung sei erneut gesteigert worden. Trotz Dotierungen für die Altlastensanierung in Höhe von knapp 11,9 Mio. EUR wurde ein positives Konzernergebnis erwirtschaftet. Die verfügbaren Zahlungsmittel beliefen sich zum Ende der Berichtsperiode auf 40,6 Mio. EUR. CFO Stephan Moser betonte die solide Liquiditätsbasis als Grundlage für geplante Investitionen von rund 300 Mio. EUR in den kommenden 15 Jahren. Allein 105 Mio. EUR entfielen dabei auf einen Terminalneubau, für den noch heuer Vorausmaßnahmen starten und dessen Hauptbauphase 2027 beginnen soll.

Wirtschaftsmotor, kritische Infrastruktur und Zukunftsbau

Salzburg ist nach Zahl der Passagier:innen der zweitgrößte Flughafen Österreichs. Am Standort seien rund 1.300 Arbeitsplätze angesiedelt, davon würden mehr als 450 Stammmitarbeiter:innen gemeinsam mit saisonalen Kräften den laufenden Betrieb sichern. Die geplante Terminalerneuerung solle eine moderne und effiziente Infrastruktur schaffen, die den Anforderungen der Zukunft gerecht werde, so Schnöll.

Breites Streckennetz

Im Sommer 2026 bietet der Salzburg Airport ein vielfältiges Flugangebot. Zu den wichtigsten Ganzjahresverbindungen zählen Frankfurt (bis zu viermal täglich), Düsseldorf (bis zu zweimal täglich), Hamburg (täglich) sowie Berlin (bis zu fünfmal wöchentlich). Ganzjährig bedient werden zudem Amsterdam (Transavia), Istanbul (Turkish Airlines, bis zu zweimal täglich), London Gatwick (BA Euroflyer) und Stansted (Ryanair), Dubai (flydubai), Belgrad (Air Serbia) sowie Tel Aviv (EL AL/Sundor).

Im Sommer stehen erneut Mittelmeer- und Sonnenziele im Mittelpunkt. Griechenland ist mit Kreta/Heraklion, Rhodos, Kos, Korfu, Karpathos und Zakynthos von Mai bis Anfang November vertreten, ergänzt durch Verbindungen nach Sardinien, Korsika und Kalabrien. Spanien bleibt mit Palma de Mallorca (Hochsaison bis zu zweimal täglich), Barcelona, Ibiza und Alicante ein wichtiger Bestandteil des Sommerflugplans. Weitere Ziele sind Hurghada und Marsa Alam in Ägypten, Marrakesch, Monastir und Burgas. Neu im Programm sind Pristina (zweimal wöchentlich) sowie eine Direktverbindung nach Rom, die SkyAlps jeweils dienstags und samstags bedient.

Für den Tourismus gewinnen laut Flughafen Gäste aus dem Nahen Osten zunehmend an Bedeutung. Mit Verbindungen nach Dubai, Tel Aviv, Riad (flynas) und Istanbul verfüge Salzburg über eine gute Anbindung an diese Märkte. Schnöll bezeichnete den Flughafen abschließend als entscheidenden Knotenpunkt für Erreichbarkeit, Beschäftigung und Wertschöpfung sowie als wichtigen Faktor für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandorts.

Salzburg Airport W. A. Mozart

2026 ist Jubiläumsjahr: Am 16. August 1926 landete die erste Linienmaschine auf der Strecke München–Salzburg–Bad Reichenhall. Am 20. Juni 2026 feiert der Salzburg Airport W. A. Mozart sein 100-jähriges Bestehen mit einem öffentlichen Flughafenfest, an dem unter anderem das Bundesheer und Blaulichtorganisationen teilnehmen.