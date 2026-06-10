Expedia: Reisende bevorzugen umfassende Buchungsstrecke

Für die Studie wurden 2.500 Reisende in zehn Märkten weltweit befragt. Die Ergebnisse deuten laut Expedia auf eine starke Nachfrage nach einer umfassenden Reiseplanung hin und unterstreichen die Bedeutung relevanter Angebote entlang der gesamten Customer Journey – über den ersten Buchungsschritt hinaus.

„Reisende wünschen sich mehr als nur einzelne Buchungen – sie möchten die Flexibilität, eine komplette Reise über einen längeren Zeitraum hinweg zusammenzustellen und zu verwalten“, erklärt Stephen Cheng, Vice President B2B bei der Expedia Group. Angesichts veränderter Erwartungen eröffne sich für Partner die Möglichkeit, sich als umfassende Reiseplattformen zu positionieren und dadurch Wachstum, Differenzierung und langfristige Kundenbindung zu stärken.

Alles an einem Ort

Die Mehrheit der Befragten möchte verschiedene Reisebausteine auf derselben Website oder in derselben App buchen und verwalten. Zudem kehren viele nach einer ersten Buchung auf dieselbe Plattform zurück, um weitere Leistungen hinzuzufügen.

77% halten es für zumindest etwas wahrscheinlich, dass sie mehr als einen Teil ihrer nächsten Reise auf derselben Plattform buchen, wobei 35% angeben, dass sie dies sehr wahrscheinlich tun werden.

76% geben an, dass sie nach der Buchung eines Reisebausteins auf einer Website oder in einer App wahrscheinlich wiederkommen werden, um weitere Bausteine zu buchen.

83% der Reisenden der Generation Z buchen wahrscheinlich mehrere Reisekomponenten auf derselben Plattform.

Kosten spielen bei der Entscheidung für gebündelte Buchungen weiterhin eine zentrale Rolle. Besonders attraktiv sind laut Studie zusätzliche Rabatte und Paketangebote.

81% würden Reisekomponenten zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gebündelt buchen, wenn sie dadurch zusätzliche Einsparungen erzielen könnten; 40% würden dies mit hoher Wahrscheinlichkeit tun.

95% geben an, dass ein zusätzlicher Rabatt ihre Entscheidung, mehrere Bausteine auf derselben Website oder in derselben App zu buchen, maßgeblich beeinflussen würde.

Intensive, erlebnisorientierte Reisen

Neben Preisvorteilen und Komfort zeigt die Studie eine zunehmende Nachfrage nach intensiveren und erlebnisorientierten Reisen, insbesondere bei jüngeren Reisenden. Abgesehen von Einsparungen und Bequemlichkeit verlagert sich die Nachfrage hin zu authentischeren, erlebnisorientierten Reisen, insbesondere bei jüngeren Reisenden.

55% geben an, dass ihnen eine authentische, eindringliche Reise heute wichtiger ist als noch vor fünf Jahren.

92% geben an, dass lokale Aktivitäten zu einem intensiveren Reiseerlebnis beitragen; bei der Generation Z sind es sogar 95%.

69% geben an, dass es mit einem Mietwagen einfacher ist, Reiseziele wie Einheimische zu erleben.

Blick in die Zukunft

Die Aussichten für das kommende Jahr bleiben laut Expedia in allen wichtigen Reisekategorien positiv. Viele Reisende planen komplexere und hochwertigere Reisen und legen dabei verstärkt Wert auf Flexibilität und Sicherheit. Die meisten Befragten (90%) wollen im kommenden Jahr Aktivitäten oder Erlebnisse buchen. 88% planen Flugbuchungen, 75% möchten einen Mietwagen nutzen. Gleichzeitig wächst das Interesse an Reiseversicherungen: Zwei Drittel der Befragten (67%) würden nach eigenen Angaben wahrscheinlich eine Reiseversicherung abschließen, wenn diese während des Buchungsvorgangs als einfache Zusatzoption angeboten wird.

Ausbau der API-Welt

Um der wachsenden Nachfrage nach einer umfassenden Reiseplanung gerecht zu werden, baut die Expedia Group ihr Rapid-API-Ökosystem weiter aus. Dieses soll Partnern ermöglichen, zusätzliche Reiseleistungen einfacher in ihre eigenen Buchungsplattformen zu integrieren. Im vergangenen Jahr kündigte das Unternehmen die Erweiterung seines Angebots über den Unterkunftsbereich hinaus an:

Rapid Car API: Ermöglicht Reisenden weltweit, Mietwagen von mehr als 110 Anbietern in 190 Ländern und an 45.000 Abholorten zu buchen.

Ermöglicht Reisenden weltweit, Mietwagen von mehr als 110 Anbietern in 190 Ländern und an 45.000 Abholorten zu buchen. Rapid Flight API: Ermöglicht ein nahtloses Buchungserlebnis mit Zugang zu über 400 Fluggesellschaften über eine einzige Schnittstelle, sodass Reisende Flüge zuverlässig suchen, vergleichen und buchen können.

Ermöglicht ein nahtloses Buchungserlebnis mit Zugang zu über 400 Fluggesellschaften über eine einzige Schnittstelle, sodass Reisende Flüge zuverlässig suchen, vergleichen und buchen können. Rapid Activities API: Ermöglicht die personalisierte Suche und die nahtlose Buchung von klassischen und neuen Erlebnissen weltweit.

Ermöglicht die personalisierte Suche und die nahtlose Buchung von klassischen und neuen Erlebnissen weltweit. Reiseversicherungen und CFAR-Lösungen: Umfassender Versicherungsschutz für die gesamte Reise, einschließlich „Stornierung aus beliebigem Grund“ für Hotelbuchungen und Mietwagenversicherungen.

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach ganzheitlicher Reiseplanung sieht die Expedia Group in der Rapid API einen Weg, Partnern einen schnelleren Zugang zum vollständigen Reiseangebot zu ermöglichen. (red)