Travel South USA: GCE übernimmt die Repräsentanz

Nach Angaben von TSUSA und GCE handelt es sich dabei um den ersten umfassenden Repräsentanzvertrag in der 63-jährigen Geschichte der Organisation. Die Vereinbarung tritt am 1. Juli 2026 in Kraft und markiert den Auftakt für die Initiative des Global Network Program von TSUSA mit Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bereits neun Mitgliedsstaaten hätten ihre Teilnahme am Pilotprogramm zugesagt: Alabama, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina und Tennessee.

DACH-Raum hat besondere Bedeutung

„Dies ist ein spannendes neues Kapitel für Travel South USA, in dem wir unser gemeinschaftliches Programm weiter ausbauen und die Zusammenarbeit in wichtigen internationalen Märkten vertiefen“, erklärte Liz Bittner, Präsidentin und CEO von Travel South USA. Die DACH-Region sei für den amerikanischen Süden von besonderer Bedeutung, da sie den zweitgrößten Überseemarkt darstelle. Gemeinsam mit GCE wolle man die Präsenz in der Region sowie die Beziehungen zur Reisebranche weiter stärken.

Deutschland, Österreich und die Schweiz würden das Global Network Program von TSUSA erweitern, das bereits Repräsentanzen in Europa, Lateinamerika, der APAC-Region und Kanada umfasse. Laut TSUSA ermöglicht die gemeinsame Serviceplattform den Tourismusorganisationen der Bundesstaaten, Ressourcen effizient zu bündeln und gleichzeitig Marketing-, Vertriebs- und Branchenunterstützung für Destinationen und touristische Unternehmen bereitzustellen.

Beliebter Süden

Zum offiziellen Start des Programms plant TSUSA bis Anfang Juli Treffen mit den teilnehmenden Bundesstaaten und Partnern. Dabei sollen Programmziele, Kooperationsmöglichkeiten und strategische Maßnahmen für das Geschäftsjahr 2027 abgestimmt werden. „Der amerikanische Süden begeistert weiterhin Reisende aus dem deutschsprachigen Raum, die authentische Kultur, Musik, Kulinarik und Roadtrip-Erlebnisse suchen“, so Dorothea Hohn, Geschäftsführerin der Agentur GCE, die ihren Hauptsitz in Frankfurt hat. GCE wolle daher einen besonderen Schwerpunkt auf Kommunikationsmaßnahmen und kommerzielle Partnerschaften legen. Ziel sei es, das Interesse am amerikanischen Süden weiter zu steigern und potenzielle Reisende für die Region zu gewinnen. (red)