Nicko cruises: Neues Flussprogramm für die Saison 2027

Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises, blickt mit großer Vorfreude auf das kommende Jahr: „Unser neuer Katalog zeigt einmal mehr, wie facettenreich unsere Flusskreuzfahrten sind: nah und vertraut auf Rhein, Donau oder Mosel, stimmungsvoll in Frankreich, Portugal und Kroatien oder faszinierend fern in Asien, Ägypten oder auf dem Mississippi. Entscheidend ist für uns dabei nicht allein die Route, sondern die Art des Reisens: persönlich, komfortabel und mit ausreichend Zeit, die bereisten Regionen wirklich zu entdecken. Genau dafür steht unser Versprechen: time to discover.“

Zurück auf dem Yangtze

2027 bringt nicko cruises seine Gäste wieder nach China: Die 14-tägige Reise an Bord der Victoria Sabrina spannt den Bogen von der futuristischen Skyline Shanghais und den eindrucksvollen Landschaften entlang des Yangtze über das geschichtsträchtige Xi’an bis zu den kaiserlichen Kulturdenkmälern Pekings und verbindet moderne Metropolen, große Naturpanoramen und eine jahrtausendealte Kultur zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Neue Route in Frankreich

Die französische Lebensart und weite Landschaften prägen die achttägige Reise durch das international renommierte Weinanbaugebiet im Südwesten Frankreichs. Von Bordeaux aus führt die Route mit der Cyrano De Bergerac zunächst auf Garonne, Dordogne und Gironde durch eine der genussreichsten Regionen des Landes zu historischen Städten und entlang wunderschöner Naturpanoramen. Mit der Region erweitere nicko cruises sein Frankreich-Portfolio um ein Zielgebiet, das hervorragend zur Philosophie des Slow Cruising passe: komfortabel reisen, bewusst genießen und die Umgebung in aller Ruhe auf sich wirken lassen, so der Veranstalter.

Rhein, Mosel und Saar in neun Tagen

Mit der nickoSPIRIT bietet der Flusskreuzfahrt-Spezialist eine neuntägige Reise ab/bis Köln an, welche den Rhein, die Mosel und die Saar zu einem abwechslungsreichen Kreuzfahrterlebnis verbindet. Zwischen traditionsreichen Weinorten, historischen Städten und eindrucksvollen Flusslandschaften zeigt die Route, welches Entdeckungspotenzial Deutschland zu bieten hat.

Flotten-Neuzugang in Kroatien

Die stilvolle Jacht LIberty erwartet die Gäste ab 2027 auf ihrer Kreuzfahrt entlang der Dalmatinischen Küste. Das 2011 erbaute Schiff wurde 2024 umfassend modernisiert und bietet Platz für 38 Gäste, wodurch eine besonders persönliche und exklusive Atmosphäre an Bord entsteht. Zu den Highlights zählen das großzügige Sonnendeck mit Whirlpool, eine Badeplattform für den direkten Zugang zur Adria sowie der weitläufige Bugbereich mit Liegen zum Entspannen. Die Routenführung bleibt unverändert. Auch die Kombination der beiden Routen – von Trogir aus in südliche und nördliche Richtung – ist weiterhin möglich.

Verlängerung an der Algarve, Festtagsreisen im Winter

Gute Nachrichten für Portugal-Fans: nicko cruises ergänzt sein Programm um eine Verlängerungsmöglichkeit an der Algarve. Auf der 12-tägigen Reise können sich die Gäste zunächst auf die romantischen Weinberge und traditionsreichen Orte des Dourotals freuen, bevor von Portimão aus, im Süden Portugals, viel Zeit bleibt, um markante Felsformationen, versteckte Strände und kleine Küstenorte kennenzulernen. Auf der Rhein Melodie erweitert nicko cruises sein Angebot für Advent, Weihnachten und Silvester. Eine sechstägige Adventsreise führt ab/bis Köln zu stimmungsvollen Orten am Oberrhein. Eine neue 14-tägige Reise von Köln über Amsterdam, Straßburg und Mainz zurück nach Köln über Weihnachten und Neujahr verbindet beliebte Städte entlang des Rheins mit winterlicher Atmosphäre, kulinarischen Momenten.

Event- und Themenreisen

Die Event- und Themenreisen von nicko cruises verbinden entspannte Kreuzfahrtmomente mit besonderen Erlebnissen an Bord und an Land. Von zweitägigen Kurzreisen bis zu längeren Routen mit umfangreichem Themenprogramm finden Gäste genau die Auszeit auf dem Wasser, die zu ihren Interessen passt. Der Sonderkatalog Event- und Themenreisen 2027 erscheint im August und enthält alle Termine, Routen und Programmdetails. (red)