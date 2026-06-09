CopenPay: Kopenhagen belohnt weiterhin gutes Verhalten von Gästen

Initiiert wurde das Programm 2025 von Wonderful Copenhagen, der offiziellen Tourismusorganisation der dänischen Hauptstadt. Seit 2026 ist es unter dem Namen DestinationPay zur Übernahme durch andere Destinationen geöffnet. Mehrere Tourismusorganisationen, darunter visitBerlin und Bremen Tourismus, haben das Konzept bereits in diesem Jahr in Aktionsmonaten getestet.

Wegbereitendes Modell

Das Modell kehrt nun ohne zeitliche Begrenzung zurück und verändert den Zugang zum Städtetourismus: Positive Aktionen treten stärker an die Stelle klassischer Sightseeing-Muster. „In einer Zeit, in der Touristinnen und Touristen weltweit oft kritisch gesehen werden, bietet CopenPay eine Möglichkeit, sich aktiv positiv in die Stadt einzubringen“, sagt Rikke Holm Petersen von Wonderful Copenhagen. „Inspiration und Engagement sind für uns die neuen Souvenirs.“ Bereits mehr als 30.000 Gäste haben teilgenommen. Auch die Europäische Kommission bezeichnete das Modell als „Wegbereiter für den Tourismus“.

Erlebnisse motivieren mehr als Belohnungen

Eine aktuelle Studie der Analyseagentur Maple zeigt, dass nicht die Belohnung selbst im Mittelpunkt steht. Nur 23% der Befragten gaben an, durch Incentives motiviert zu sein. Deutlich stärker wirkt demnach das Erlebnis: 48% nennen die Aussicht auf ein einzigartiges, sinnvolles und lehrreiches Erlebnis als Hauptmotivation. Zudem berichten sieben von zehn Teilnehmenden, dass sie ihr Verhalten auch im Alltag nach der Reise verändert haben.

Die Ergebnisse stellen klassische Annahmen im Tourismusmarketing infrage: Nicht der materielle Anreiz, sondern das Erleben selbst treibt Verhaltensänderungen. CopenPay reagiert darauf mit einem stetig wachsenden Angebot an Aktivitäten im Stadtraum. „Unser Ziel ist es, positive Erlebnisse zu schaffen, die Besucher aktiv aufsuchen und die sie nachhaltig mit nach Hause nehmen“, so Petersen.

Verkehr im Mittelpunkt

Auch die Anreise spielt eine zentrale Rolle im Konzept. Wer mit dem Zug nach Kopenhagen reist, erhält Anreize wie kostenlose Leihfahrräder oder Fahrradkurse. Damit soll die Stadt leichter und sicherer auf zwei Rädern erlebbar werden. „Kopenhagen ist eine Fahrradstadt, und wir wollen Gästen ein Stück dieser Kultur mitgeben“, so Petersen. Reisende mit Elektrofahrzeugen profitieren zudem von kostenlosem Parken und Vergünstigungen beim Laden während des Aufenthalts.

Vom Pilotprojekt zur globalen Bewegung

Nach dem Erfolg in der dänischen Hauptstadt wurde das Konzept im Februar 2026 unter dem Namen DestinationPay international geöffnet. Ziel ist es, das Modell weltweit adaptierbar zu machen. Bereits mehr als 350 Destinationen wurden eingebunden und bei der Umsetzung unterstützt. Länder wie Deutschland, Italien, Frankreich, die USA, Kanada, Japan und Australien bereiten eigene Initiativen vor; Berlin und Bremen haben entsprechende Projekte bereits gestartet. „Berlin und Kopenhagen teilen die Überzeugung, dass Tourismus mehr sein kann als Konsum – er kann Teilhabe sein“, sagt Sabine Wendt, CEO von visitBerlin. Auch aus Kopenhagen heißt es, man wolle einen globalen Wandel im Tourismuserlebnis anstoßen.

Über CopenPay