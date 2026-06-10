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Indigourlaub: Rückzug mit Anschluss
Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst dafür, allein zu verreisen – nicht, um isoliert zu sein, sondern um sich Zeit für die eigenen Bedürfnisse zu nehmen. Beim österreichischen Spezialanbieter Indigourlaub ist diese Form des Reisens seit über 20 Jahren fester Bestandteil des Konzepts.
Ein Großteil der Gäste reise ohne Begleitung, rund 90% des Kund:innenstamms seien Frauen. Deren Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung, mentaler Gesundheit und neuen Perspektiven spiegle sich auch im Programmangebot wider, so Indigourlaub in der Pressemitteilung. „Allein zu reisen bedeutet nicht, allein zu sein. In unseren Retreats entstehen oft Begegnungen und Verbindungen, die weit über die gemeinsame Auszeit hinausreichen“, sagt Sonja Miko, Gründerin von Indigourlaub. Das Konzept des Unternehmens verbinde seit jeher Gemeinschaft mit individueller Freiheit.
Persönliche Entwicklung von Frauen im Mittelpunkt
Die hohe Nachfrage von Frauen habe dazu geführt, dass heute zahlreiche Programme speziell auf deren persönliche Entwicklung ausgerichtet seien. Beim „Werte & Wege – Self Leadership Retreat für Frauen“ im Kleebauer Hof Retreat Center begleite die Psychologin und Achtsamkeitstrainerin Barbara Knitter die Teilnehmerinnen auf dem Weg zu mehr Selbstführung und innerer Klarheit. Durch Wertearbeit, Coaching, Meditation, Breathwork und Embodiment entwickelten sie im oberösterreichischen Mühlviertel einen persönlichen Orientierungskompass und stärkten ihre Fähigkeit, Entscheidungen bewusster und im Einklang mit den eigenen Prioritäten zu treffen.
Weibliche Gesundheit im Fokus
Eine Woche im Zeichen weiblicher Gesundheit: Beim Programm „Women Health Retreat – Luna Yoga® und Hara Shiatsu“ auf der Son Manera Retreat Finca bei Montuïri auf Mallorca zeige Frauen-Gesundheits-Coach Romana Steinhuber Wege auf, den Hormonhaushalt zu regulieren sowie Wechseljahrbeschwerden zu lindern. Die Kombination aus zyklusorientierter Körperarbeit und japanischer Druckmassage soll die Selbstheilungskräfte aktivieren, Blockaden lösen und das Energiesystem in Fluss bringen.
Zwischen den Yogaeinheiten und Anwendungen bleibe den Teilnehmerinnen Zeit für Erholung – am Pool, in der Hängematte oder bei Spaziergängen durch die Natur der rund 77.000 Quadratmeter großen Finca mit Olivenhain und Zitronenbäumen. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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