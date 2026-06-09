Doppelte Anerkennung für Burgenland Tourismus

Mit der Einreichung „Mehr als ein Versprechen. Zertifiziert. Wie das Burgenland Nachhaltigkeit zur Markenstrategie macht.“ erzielte Burgenland Tourismus beim Staatspreis Marketing 2026 den Bundesländersieg. Der Staatspreis Marketing gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Marketingleistungen in Österreich und wird vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft vergeben. Nach Angaben von Burgenland Tourismus würdigt der Bundesländersieg den strategischen Ansatz, Nachhaltigkeit glaubwürdig und auf Basis entsprechender Zertifizierungen in der Markenführung des Burgenlands zu verankern.

T.A.I. Werbe Grand Prix-Sonderpreis

Beim T.A.I. Werbe Grand Prix zeichnete die Fachjury die Kampagne „Burgenländische Gustostücke in 3D“ als eine von vier Einreichungen mit einem Sonderpreis aus. Die Out-of-Home-Kampagne kommt ohne 3D-Brille aus und soll dennoch einen räumlichen Effekt erzielen. Damit seien burgenländische Genussmomente im öffentlichen Raum aufmerksamkeitsstark und innovativ in Szene gesetzt worden, so die Begründung.

Anerkennung für konsequente Arbeit

Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel erklärt: „Diese Anerkennungen sind eine schöne Bestätigung für die konsequente Arbeit unseres Teams rund um Marketing- und Kommunikationsleiter Kurt Kaiser. Sie zeigen, dass wir mit kreativen Kampagnen, datenbasiertem Marketing und klarer Markenstrategie die richtigen Impulse setzen. Besonders freut uns, dass sowohl unsere innovative 3D-Out-of-Home-Kampagne als auch unser strategischer Zugang zum Thema Nachhaltigkeit Anerkennung finden. Für uns ist das ein Ansporn, die Marke Burgenland auch künftig mit kreativen Ideen, klarer Strategie und hoher Effizienz weiter zu stärken.“ (red)