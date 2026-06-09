Peru-Webinar von Coco Weltweit Reisen

In rund 30 Minuten erhalten die Teilnehmenden einen praxisnahen Überblick über die faszinierende Destination. Außerdem können sie sich auf spannende Einblicke, aktuelle Reisetrends, authentische Erlebnisse und wertvolle Verkaufstipps von den beiden Vortragenden - Clemens Frankenstein (Coco Weltweit Reisen) sowie Andreas Hekel (exploor Peru) - freuen.

Veranstaltungsdetails

Datum: 17: Juni 2026

Beginn: 10 Uhr

Dauer: ca. 30 Minuten; danach kurze Fragerunde

Anmeldung: https://events.teams.microsoft.com/event/7d683d2a-b19a-4994-b1f6-8a18b806e309@4fb301a2-e23a-407f-9092-6644977a945f