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Peru-Webinar von Coco Weltweit Reisen
Coco Weltweit Reisen lädt gemeinsam seiner Partneragentur "exploor" zum kompakten Webinar "Peru einfach verkaufen" ein.
In rund 30 Minuten erhalten die Teilnehmenden einen praxisnahen Überblick über die faszinierende Destination. Außerdem können sie sich auf spannende Einblicke, aktuelle Reisetrends, authentische Erlebnisse und wertvolle Verkaufstipps von den beiden Vortragenden - Clemens Frankenstein (Coco Weltweit Reisen) sowie Andreas Hekel (exploor Peru) - freuen.
Veranstaltungsdetails
Datum: 17: Juni 2026
Beginn: 10 Uhr
Dauer: ca. 30 Minuten; danach kurze Fragerunde
Anmeldung: https://events.teams.microsoft.com/event/7d683d2a-b19a-4994-b1f6-8a18b806e309@4fb301a2-e23a-407f-9092-6644977a945f
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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9 Juni 2026
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