FH Klagenfurt: SkyAlps fliegt zweimal wöchentlich nach Hamburg

Der Flughafen Klagenfurt baut sein Angebot nach Norddeutschland weiter aus: Ab 17. Dezember 2026 übernimmt SkyAlps die Hamburg-Verbindung und bietet diese künftig zweimal pro Woche an. Damit wird die bisher saisonal und einmal wöchentlich von Austrian Airlines bediente Strecke aufgewertet und sowohl für Gäste aus Norddeutschland als auch für Reisende aus Kärnten attraktiver gestaltet.

Nachhaltige Entwicklung der Hamburg-Strecke

Bereits im Winter 2023/24 wurde die Verbindung von Austrian Airlines mit einem wöchentlichen saisonalen Flug aufgenommen. Die positive Entwicklung der Strecke und die kontinuierlich steigende Nachfrage bilden nun die Grundlage für den nächsten Ausbauschritt, so der FH Klagenfurt in einer Pressemitteilung. Mit SkyAlps „Die Hamburg-Verbindung hat sich in den vergangenen Jahren sehr erfreulich entwickelt. Mit SkyAlps gelingt uns nun der nächste wichtige Schritt. Zwei wöchentliche Flüge bieten unseren Passagieren deutlich mehr Flexibilität und machen die Strecke sowohl für Gäste aus Norddeutschland als auch für Reisende aus Kärnten noch attraktiver“, erklärt Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt.

Hamburg als Schlüsselmarkt für Kärntens Tourismus

Hamburg zählt seit vielen Jahren zu den wichtigsten Herkunftsmärkten für den Kärntner Tourismus. Die neue Flugverbindung stärke die direkte Erreichbarkeit Kärntens aus einer wirtschaftlich starken Region mit hoher Reiseaffinität und leiste damit einen wichtigen Beitrag zur weiteren Internationalisierung des Tourismusstandortes Kärnten, heißt es weiter. Gleichzeitig bietet die Hansestadt auch für Kärntner:innen ein attraktives Reiseziel. Ob Hafen, Speicherstadt, Elbphilharmonie, Musicals oder die vielfältige Gastronomieszene – Hamburg zählt zu den beliebtesten Städtedestinationen Europas und eignet sich vor allem mit den Flugtagen Donnerstag und Sonntag ideal für Kurzurlaube und verlängerte Wochenenden.

Ziel: Ganzjährige Anbindung

Die Erweiterung des Flugangebots folge der langfristigen Strategie, das Marktpotenzial im Incoming- und Outgoing-Verkehr weiter auszuschöpfen. „Die Verbindung ist aus touristischer Sicht von hoher Bedeutung. Unser Ziel ist es, die Strecke gemeinsam mit SkyAlps weiterzuentwickeln und über die Wintersaison hinaus als Ganzjahresverbindung zu etablieren“, so Thomas Melcher, Bereichsleiter Business & Commercial am Flughafen Klagenfurt.

Die Flüge werden ab 17. Dezember 2026 jeweils zweimal pro Woche – immer donnerstags und sonntags - durchgeführt. Buchungen sind ab sofort möglich. (red)