Explora III: Meeresbiologin wird Taufpatin

Als engagierte Fürsprecherin des Meeresschutzes verleiht sie der Einführung der EXPLORA III, dem ersten mit Flüssigerdgas (LNG) betriebenen Schiff der Explora-Journeys-Flotte, eine starke Stimme aus der Welt der Meeresforschung und -bildung. Die anerkannte Expertin für Ozeanbildung und Meeresschutz hat innovative Programme entwickelt, die Menschen durch direkte Erfahrungen eine tiefere Verbindung zum Meer ermöglichen. Seit 2024 arbeitet Vellmarí gemeinsam mit der MSC Foundation an Projekten zur Wiederherstellung von Seegraswiesen sowie an Bildungsinitiativen.

Ideale Besetzung

„Cristina Ozores am Welttag der Ozeane (Anm: 8. Juni) zur Taufpatin zu ernennen, hat für uns eine besondere Bedeutung“, sagt Anna Nash, Präsidentin von Explora Journeys. „Ihr Einsatz für Meeresbildung und den Schutz der Ozeane spiegelt Werte wider, die tief in unserer Marke verankert sind und die Philosophie unseres „Ocean State of Mind“ prägen.“ Ihre inspirierende Arbeit und ihre lebenslange Verbundenheit mit dem Meer würden sie zur idealen Besetzung für diese Rolle machen.

„Die Anfrage, Taufpatin der Explora III zu werden, ist für mich nicht nur eine große Ehre, sondern auch ein sehr emotionaler Moment“, sagt Cristina Ozores. „Einen Großteil meines Lebens habe ich unter der Wasseroberfläche verbracht: mit dem Studium der Meeresbiologie, der Wiederherstellung von Meeresböden und der Vermittlung von Wissen über empfindliche maritime Lebensräume an jüngere Generationen. Dass diese Arbeit nun symbolisch mit einem Schiff verbunden wird, das die Welt bereist, bedeutet mir sehr viel. Ich hoffe, dass die Explora III ein Ort wird, an dem Menschen den Ozean auf tiefere und bedeutungsvollere Weise entdecken und die Schönheit unter der Wasseroberfläche neu erleben können.“

Nordeuropa und Ostkanada

Gemäß einer jahrhundertealten maritimen Tradition übernimmt die Taufpatin die symbolische Rolle einer Beschützerin und spricht einen Segen für Glück und Sicherheit des Schiffes, seiner Crew und seiner Gäste aus. Ozores wird diese besondere Aufgabe offiziell übernehmen, wenn sie das Schiff am 1. August 2026 im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in Barcelona tauft. Die Jungfernreise startet zwei Tage später. Nach ihrer offiziellen Taufe in Barcelona wird die Explora III zu ihrer siebentägigen Jungfernreise nach Lissabon aufbrechen. Während ihrer Premierensaison wird das Schiff die Fjorde Nordeuropas, Island und Grönland bereisen, bevor es den Atlantik überquert, um die herbstlichen Landschaften Neuenglands und der kanadischen Ostküste zu entdecken. (red)