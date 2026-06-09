Fluggastrechte: Pauschaule Entschädigung am Tapet

Die Fluggesellschaften sollen ihnen zudem einen Link zu einem Formular zur Verfügung stellen müssen, über das sie ihre Ansprüche einreichen können. Bisher richtet sich die Höhe der Entschädigung nach der Entfernung des betroffenen Flugs. Bei Kurzstrecken bekommen Reisende 250 EUR, bei längeren Strecken mehr Geld.

Die beiden Staaten werben in einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, dafür, dass der Vorschlag einfach und klar sei und sowohl ein hohes Niveau an Schutz für die Passagiere garantiere als auch die finanzielle Last für Luftfahrtunternehmen berücksichtige. Der Link auf das Erstattungsformular verbessere die Transparenz, argumentieren sie.

Vieldiskutierte Entschädigungen und offene Fragen

Vertreter der 27 EU-Staaten und des Europäischen Parlaments verhandeln über die Reform. Besonders umstritten sind laut Verhandlungskreisen unter anderem die Regelungen für Entschädigungen. Diskutiert wird auch, wie es Passagieren erleichtert werden kann, ihre Ansprüche geltend zu machen. Die Abgeordneten hatten im Jänner gefordert, dass Fluggesellschaften betroffenen Reisenden vorausgefüllte Formulare zur Verfügung stellen müssen. Bisher macht nur ein Teil der Betroffenen die Rechte bei Verspätungen geltend.

Deutschland und Frankreich fordern ein ausgewogenes Abkommen, auch unter Berücksichtigung anderer offener Fragen wie Gepäckvorgaben, außergewöhnlichen Umständen, die Fluggesellschaften von der Pflicht zur Erstattung befreien, den Auswirkungen, wenn Passagiere einen Flug verfallen lassen und den Regeln für Unternehmen aus Nicht-EU-Staaten.

Die Zeit für eine Einigung drängt: Gibt es bis 15. Juni keine Einigung, scheitert die Reform. (APA/red)