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Swan Hellenic nimmt Kurs auf die Nordwest-Passage


SH Vega
Swan Hellenic durchfährt in diesem Herbst mit „SH Vega“ Teile der Nordwest-Passage, die seit Jahrhunderten Seeleute fasziniert.

Bereits ab dem späten 15. Jahrhundert suchten Seefahrer einen Weg durch das Nordpolarmeer – viele scheiterten und verloren ihr Leben. Erst dem norwegische Polarforscher Roald Amundson gelang es von 1903 bis 1906, die Nordwest-Passage zu durchqueren. Seit dieser Zeit hat die abgelegene Region nichts an Faszination verloren: Die legendäre Route verbindet auf 5.780 Kilometern den Atlantik mit dem Pazifik und gilt als „Heiliger Gral“ der Seefahrt – als Alternative zum langen Seeweg um Südamerika. Jetzt nimmt das 5-Sterne-Schiff »SH Vega« Kurs auf die Nordwest-Passage.

Entdeckungsreise ab/bis Grönland

Die zweiwöchige Expeditions-Kreuzfahrt führt ab Grönlands Hauptstadt Nuuk über Sisimu und vorbei am beeindruckenden Panorama der Diskobucht bis zur abgelegenen Inuit-Siedlung Pond Inlet, um schließlich die Nordwest-Passage in Kanadas Arktis auf den Spuren des legendären Entdeckers Roald Amundsen zu durchfahren. Diese Polarregion ist geprägt von Packeis, Fjorden und Gletschern – Eisbären, Moschusochsen, Polarfüchse und Wale sind häufig zu entdecken. Ein deutschsprachiges Expeditionsteam begleitet die Gäste der »SH Vega« bei der Erkundung des Nordpolarmeeres – beim Kajakfahren zwischen Eisbergen, Wanderungen in der sensiblen Polarregion und Zodiak-Touren, bei der unter anderem auch weiße Beluga-Wale gesichtet werden können.

Die 14-Nächte-Reise „Nordwestpassage und Nordlichter-Kreuzfahrt“, auf der „SH Vega“ ist ab/bis Kangerlussuaq (Grönland) von 3. bis 17. September 2026 ist ab 13.725 EUR pro Person (Außenkabine) buchbar; inklusive: Verpflegung und 24-Stunden-Service. (red)

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Foto: privat

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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