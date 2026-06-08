TalkenDER: Neue Podcast‑Folge mit CEO Mark Tantz

Dertour Austria widmet die aktuelle Folge seines Podcasts „TalkenDER“ dem neuen Geschäftsführer Mark Tantz. Im Gespräch mit Head of Sales Jörg Fermüller gibt der langjährige Touristiker Einblicke in seine berufliche Laufbahn sowie in seine neue Funktion bei Dertour Austria. Das rund achtminütige Interview wurde in der Konzernzentrale in Frankfurt aufgezeichnet und ist ab heute, 8. Juni 2026, verfügbar.

Einblicke in Markt und Branche

Im Podcast werden unter anderem Unterschiede zwischen den Touristikmärkten in Deutschland und Österreich thematisiert. Darüber hinaus spricht Tantz über aktuelle Herausforderungen der Branche, darunter Inflation, wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Entwicklungen. Im weiteren Verlauf skizziert Tantz seine Perspektiven für das laufende Touristikjahr und unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit des stationären Vertriebs. Persönliche Akzente setzt ein kompakter „Word-Rap“, der den neuen CEO auch abseits strategischer Themen zeigt. (red)