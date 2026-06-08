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TalkenDER: Neue Podcast‑Folge mit CEO Mark Tantz
In einer neuen Ausgabe des Podcasts "TalkenDER" spricht Dertour Austria-Geschäftsführer Mark Tantz über seinen Werdegang, aktuelle Branchenthemen und seine Pläne für den österreichischen Markt.
Dertour Austria widmet die aktuelle Folge seines Podcasts „TalkenDER“ dem neuen Geschäftsführer Mark Tantz. Im Gespräch mit Head of Sales Jörg Fermüller gibt der langjährige Touristiker Einblicke in seine berufliche Laufbahn sowie in seine neue Funktion bei Dertour Austria. Das rund achtminütige Interview wurde in der Konzernzentrale in Frankfurt aufgezeichnet und ist ab heute, 8. Juni 2026, verfügbar.
Einblicke in Markt und Branche
Im Podcast werden unter anderem Unterschiede zwischen den Touristikmärkten in Deutschland und Österreich thematisiert. Darüber hinaus spricht Tantz über aktuelle Herausforderungen der Branche, darunter Inflation, wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Entwicklungen. Im weiteren Verlauf skizziert Tantz seine Perspektiven für das laufende Touristikjahr und unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit des stationären Vertriebs. Persönliche Akzente setzt ein kompakter „Word-Rap“, der den neuen CEO auch abseits strategischer Themen zeigt. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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