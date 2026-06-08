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Miller Mittwoch: Südsee-Kreuzfahrten im Fokus


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Der kommende "Miller Mittwoch" am 10. Juni 2026 um 11:00 Uhr bietet Agents kompakte Informationen rund um Kreuzfahrten und Katamaran-Erlebnisse in der Südsee. 

Während des rund 30-minütigen Webinars stellt Südsee-Expertin Stefanie Deppler drei ausgewählte Reisekonzepte vor – von authentischen Expeditionskreuzfahrten über komfortable Kreuzfahrterlebnisse bis hin zu abenteuerreichen Segelreisen mit dem Katamaran. Dabei erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Besonderheiten der jeweiligen Reiseformen sowie konkrete Verkaufsargumente für unterschiedliche Zielgruppen.

Dank ihrer langjährigen Erfahrung und zahlreicher Aufenthalte vor Ort vermittelt Stefanie Deppler praxisnahes Wissen, persönliche Empfehlungen und authentische Insider-Tipps aus erster Hand. Eine anschließende Fragerunde bietet zudem die Gelegenheit, individuelle Fragen aus dem Beratungsalltag direkt mit der Expertin zu besprechen und das eigene Destinationswissen weiter auszubauen. 

Die Anmeldung zum Webinar ist wie immer kostenlos möglich unterwww.miller-reisen.de/webinare (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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