Miller Mittwoch: Südsee-Kreuzfahrten im Fokus

Während des rund 30-minütigen Webinars stellt Südsee-Expertin Stefanie Deppler drei ausgewählte Reisekonzepte vor – von authentischen Expeditionskreuzfahrten über komfortable Kreuzfahrterlebnisse bis hin zu abenteuerreichen Segelreisen mit dem Katamaran. Dabei erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Besonderheiten der jeweiligen Reiseformen sowie konkrete Verkaufsargumente für unterschiedliche Zielgruppen.

Dank ihrer langjährigen Erfahrung und zahlreicher Aufenthalte vor Ort vermittelt Stefanie Deppler praxisnahes Wissen, persönliche Empfehlungen und authentische Insider-Tipps aus erster Hand. Eine anschließende Fragerunde bietet zudem die Gelegenheit, individuelle Fragen aus dem Beratungsalltag direkt mit der Expertin zu besprechen und das eigene Destinationswissen weiter auszubauen.

Die Anmeldung zum Webinar ist wie immer kostenlos möglich unter: www.miller-reisen.de/webinare (red)