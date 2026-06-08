| news | destination » reisebuero
Antigua & Barbuda startet DIY-Famtrip-Kampagne für Reiseprofis
Im Rahmen einer neuen Verkaufsaktion von Antigua & Barbuda Tourism Authority können Reiseberater:innen ihre persönliche Traumroute gestalten und mit etwas Glück zwei Flugtickets nach Antigua gewinnen.
Antigua & Barbuda Tourism Authority lädt Reiseprofis im deutschsprachigen Markt zu einer außergewöhnlichen Verkaufsaktion ein. Im Rahmen der neuen „DIY Famtrip“-Kampagne werden Agents dazu aufgerufen, ihre individuelle Traumreise durch Antigua & Barbuda zu gestalten und einzureichen. Als Hauptpreis werden zwei Flugtickets von Condor für die Strecke Frankfurt–Antigua verlost. Ziel der Aktion ist es, Touristiker:innen dazu zu motivieren, sich intensiv mit den touristischen Möglichkeiten der Inseln auseinanderzusetzen und eigene Reiseideen zu entwickeln.
Eigene Traumreise planen
Im Rahmen der Kampagne werden Reiseberater:innen dazu eingeladen ihre persönliche Wunschroute durch Antigua & Barbuda zu erstellen und diese über die Aktionsplattform hochzuladen. Ob luxuriöse Strandaufenthalte, authentische Inselerlebnisse, Segelabenteuer oder kulinarische Entdeckungen – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen zur Verkaufsaktion und zusätzliche Inspiration für die eigene Wunschroute liefert das begleitende Webinar am 30. Juni 2026 um 9:00 Uhr, bei dem aktuelle Produktneuheiten, Insider-Tipps und mögliche Routen vorgestellt werden. Anmeldung zum kostenfreien Webinar: AG Karibik Webinar - Gewinnspiel Antigua & Barbuda und Condor (red)
antigua, barbuda, karibik, verkaufsaktion, gewinnspiel, agents, reisebüromitarbeiter, condor, famtrip, ag karibik, webinar, antigua & Barbuda Tourism Authority
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
8 Juni 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
TUI Das Reisebüro Exklusivtouren 2026
Drei TUI Das Reisebüro Exklusivtouren...
-
Einladung: Webinar über England’s Great West Way
Die Online-Schulung am 17. Juni...
-
Brand USA stellt "Get Facts. Get Going."-Toolkit vor
Mit dem neuen Toolkit „Get...
-
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 23/24
Krisenfrühwarn-Experte A3M stellt für uns...
-
Kneissl Touristik: Bunte Vielfalt in Lateinamerika
Der Studien- und Erlebnisreisen-Spezialist Kneissl...