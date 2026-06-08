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Antigua & Barbuda startet DIY-Famtrip-Kampagne für Reiseprofis


Strand des Verandah Resorts
Im Rahmen einer neuen Verkaufsaktion von Antigua & Barbuda Tourism Authority können Reiseberater:innen ihre persönliche Traumroute gestalten und mit etwas Glück zwei Flugtickets nach Antigua gewinnen.

Antigua & Barbuda Tourism Authority lädt Reiseprofis im deutschsprachigen Markt zu einer außergewöhnlichen Verkaufsaktion ein. Im Rahmen der neuen „DIY Famtrip“-Kampagne werden Agents dazu aufgerufen, ihre individuelle Traumreise durch Antigua & Barbuda zu gestalten und einzureichen. Als Hauptpreis werden zwei Flugtickets von Condor für die Strecke Frankfurt–Antigua verlost. Ziel der Aktion ist es, Touristiker:innen dazu zu motivieren, sich intensiv mit den touristischen Möglichkeiten der Inseln auseinanderzusetzen und eigene Reiseideen zu entwickeln.

Eigene Traumreise planen

Im Rahmen der Kampagne werden Reiseberater:innen dazu eingeladen ihre persönliche Wunschroute durch Antigua & Barbuda zu erstellen und diese über die Aktionsplattform hochzuladen. Ob luxuriöse Strandaufenthalte, authentische Inselerlebnisse, Segelabenteuer oder kulinarische Entdeckungen – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen zur Verkaufsaktion und zusätzliche Inspiration für die eigene Wunschroute liefert das begleitende Webinar am 30. Juni 2026 um 9:00 Uhr, bei dem aktuelle Produktneuheiten, Insider-Tipps und mögliche Routen vorgestellt werden. Anmeldung zum kostenfreien Webinar: AG Karibik Webinar - Gewinnspiel Antigua & Barbuda und Condor (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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