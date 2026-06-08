Flughafen Wien: Air Corsica startet Direktflüge nach Ajaccio und Bastia

Air Corsica ist seit Anfang Juni neu am Flughafen Wien vertreten und verbindet die österreichische Hauptstadt direkt mit Korsika. Seit 7. Juni 2026 fliegt die korsische Fluggesellschaft einmal wöchentlich nach Ajaccio, der Hauptstadt der Mittelmeerinsel. Ab 14. Juni 2026 kommt mit Bastia ein weiteres Ziel hinzu. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320. Die Verbindung nach Ajaccio wird bis 4. Oktober jeweils sonntags angeboten. Bastia steht bis 30. September zweimal wöchentlich, mittwochs und sonntags, im Flugplan. Die Flugzeit nach Korsika beträgt rund zwei Stunden.

Zwei Direktverbindungen nach Korsika

Mit den neuen Verbindungen baut Air Corsica ihr internationales Streckennetz weiter aus. Die Flüge nach Ajaccio und Bastia sind zunächst von Juni bis Anfang Oktober 2026 geplant, langfristig strebt die Fluggesellschaft eine Ausweitung der Saison an. „Wir freuen uns sehr über den Start dieser beiden neuen Direktverbindungen zwischen Wien sowie Ajaccio und Bastia“, sagt Marie-Hélène Casanova-Servas, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Air Corsica. Der Ausbau des Angebots außerhalb der Public-Service-Obligation-Regelungen sei ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Auch der Flughafen Wien freut sich über die neue Partnerschaft: „Mit Air Corsica wird die ‚Insel der Schönheit‘ ab Wien noch besser erreichbar und unser Sommerangebot mit Ajaccio und Bastia um gleich zwei attraktive Mittelmeerziele erweitert“, so Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Ideale Ausgangspunkte für Rundreisen

Die beiden Destinationen eröffnen unterschiedliche Zugänge zur Insel. Ajaccio an der Westküste ist unter anderem für seine Altstadt, die Verbindung zu Napoleon Bonaparte und die umliegenden Badebuchten bekannt. Bastia im Norden gilt mit seinem historischen Hafen, der von italienischen Einflüssen geprägten Architektur und der Nähe zu den Stränden der Ostküste als beliebter Ausgangspunkt für Inselerkundungen. Zwischen Ajaccio und Bastia liegen rund zweieinhalb Autostunden. Von Ajaccio aus ist zudem der Süden der Insel mit Orten wie Bonifacio gut erreichbar. Die auf Kalksteinfelsen gelegene Küstenstadt zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Korsikas.

Flugplan im Überblick

Wien - Ajaccio: seit 7. Juni bis 4. Oktober 2026, jeweils sonntags

seit 7. Juni bis 4. Oktober 2026, jeweils sonntags Wien - Bastia: von 14. Juni bis 30. September 2026, jeweils mittwochs und sonntags

(red)