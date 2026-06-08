TUI Das Reisebüro Exklusivtouren 2026

Mit den TUI Das Reisebüro Exklusivtouren bot TUI im April und Mai 2026 erneut praxisnahe Schulungsreisen für Reisebüromitarbeiter:innen an. Die drei Programme waren thematisch unterschiedlich ausgerichtet und vermittelten Einblicke in die Produktwelt von TUI sowie in ausgewählte Destinationen im Mittelmeerraum und am Roten Meer. Ziel der Exklusivtouren ist es, Reisebüromitarbeitende praxisnah zu schulen und sie somit bestmöglich auf die Beratung ihrer Kund:innen vorzubereiten.

Hotelmarkentour Antalya

Den Auftakt machte Ende April eine fünftägige Tour nach Antalya, bei der 15 Reiseprofis die Vielfalt der TUI Hotelmarken im Detail kennenlernten. Neben den Nächtigungshotels TUI Magic Life Masmavi und TUI Magic Life Belek standen unter anderem der TUI Magic Life Jacaranda, zwei Robinson Clubs sowie das TUI BLUE Palm Garden zum intensiven Kennenlernen auf dem Programm. Ergänzend zu den Hotelbesichtigungen stand eine Stadtführung durch Side, eine Bootstour im Green Canyon sowie ein Besuch im Freizeitpark Land of Legends powered by Rixos auf dem Programm.

Best of Ägypten

Mitte Mai führte die Tour „Best of Ägypten“ 16 Reiseprofis von Marsa Alam über Luxor bis nach Hurghada. Der Fokus der Tour lag auf Luxor, wo die Gruppe zwei Nächte verbrachte und tief in die Geschichte des Alten Ägyptens eintauchen konnte. Besichtigt wurden unter anderem der Luxor-Tempel, das Tal der Könige, der Tempel der Hatschepsut sowie das weniger bekannte Tal der Königinnen. Das Highlight in Luxor: eine Heißluftballonfahrt in den frühen Morgenstunden. Zurück am Roten Meer standen neben Hotelbesichtigungen auch Erlebnisse in der Natur im Mittelpunkt, darunter ein ganztägiger Schnorchelausflug zur Insel Mahmya.

Nachhaltigkeitstour Rhodos

Ende Mai widmete TUI erstmals eine Exklusivtour gezielt dem Thema Nachhaltigkeit. An der Reise nach Rhodos nahmen 16 Reiseprofis teil. Neben Informationen zu den TUI Green & Fair Hotels sowie zum TUI Care Foundation CoLab standen verschiedene nachhaltige Initiativen und Projekte im Fokus. Dazu gehörten eine Weinverkostung mit Einblicken in nachhaltigen Anbau, ein Besuch des plastikfreien Vlycha Beach sowie Ausflüge nach Lindos und in die Altstadt von Rhodos. Ein gemeinsames Baumpflanzprojekt im TUI Forest rundete das Programm ab. (red)