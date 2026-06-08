Einladung: Austrian Cruise Days 2026 mit neuem Konzept

Die Austrian Cruise Days finden im November 2026 zum vierten Mal statt. Reisebüromitarbeiter:innen und weitere Branchenprofis haben somit auch heuer wieder die Möglichkeit, sich während einer zweitägigen Schiffsreise von Wien nach Bratislava und retour über aktuelle Entwicklungen und Neuheiten zu informieren. Veranstalter GTA Touristik setzt dabei auf ein überarbeitetes Konzept und erweitert das Partnernetzwerk an Bord der MS Nestroy.

Neues Konzept für die vierte Auflage

Im Mittelpunkt stehen kompakte Informationsblöcke, in denen Kreuzfahrtveranstalter, Airlinepartner und weitere Leistungsträger aktuelle Produkte, Neuigkeiten und Branchenthemen vorstellen. Zu den bereits bestätigten Partnern zählen Costa, Mein Schiff, Oceania Cruises, Plantours, Scenic, Emerald Cruises, GTA Touristik, Condor sowie die Europäische Reiseversicherung. Weitere Partner werden laut Veranstalter ebenfalls an Bord vertreten sein.

Die Unterbringung erfolgt in Einzelkabinen an Bord der MS Nestroy. Im Reisepreis inkludiert sind Vollpension sowie ein Getränkepaket bis 00:00 Uhr.

Termin und Anmeldung

Die Austrian Cruise Days 2026 starten am 12. November 2026. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Einzelkabinen empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Weitere Infos & Anmeldung HIER (red)