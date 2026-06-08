| news | schiff » vertrieb
Einladung: Austrian Cruise Days 2026 mit neuem Konzept
GTA Touristik veranstaltet im November 2026 die vierten Austrian Cruise Days mit neuem Konzept und zusätzlichen Partnern an Bord.
Die Austrian Cruise Days finden im November 2026 zum vierten Mal statt. Reisebüromitarbeiter:innen und weitere Branchenprofis haben somit auch heuer wieder die Möglichkeit, sich während einer zweitägigen Schiffsreise von Wien nach Bratislava und retour über aktuelle Entwicklungen und Neuheiten zu informieren. Veranstalter GTA Touristik setzt dabei auf ein überarbeitetes Konzept und erweitert das Partnernetzwerk an Bord der MS Nestroy.
Neues Konzept für die vierte Auflage
Im Mittelpunkt stehen kompakte Informationsblöcke, in denen Kreuzfahrtveranstalter, Airlinepartner und weitere Leistungsträger aktuelle Produkte, Neuigkeiten und Branchenthemen vorstellen. Zu den bereits bestätigten Partnern zählen Costa, Mein Schiff, Oceania Cruises, Plantours, Scenic, Emerald Cruises, GTA Touristik, Condor sowie die Europäische Reiseversicherung. Weitere Partner werden laut Veranstalter ebenfalls an Bord vertreten sein.
Die Unterbringung erfolgt in Einzelkabinen an Bord der MS Nestroy. Im Reisepreis inkludiert sind Vollpension sowie ein Getränkepaket bis 00:00 Uhr.
Termin und Anmeldung
Die Austrian Cruise Days 2026 starten am 12. November 2026. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Einzelkabinen empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Weitere Infos & Anmeldung HIER (red)
gta, gta touristik, austrian cruise days, einladung, agents, ms nestroy, termin, kalender, terminkalender
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
8 Juni 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
MSC Cruises präsentiert Highlights der MSC World Asia
Die MSC World Asia wird...
-
TUI-Umfrage: Hohe Zufriedenheit im Vertrieb
TUI hat von 14. bis...
-
Lufthansa Group lockert Erstattungsregeln auf Langstrecken
Die Lufthansa Group macht die...
-
PEP-Tarife von NCL - Stand 2. Juni 2026
Die Reederei Norwegian Cruise Line...
-
Ruefa: Markenpräsenz auf Schiene
Mit der feierlichen Taufe des...