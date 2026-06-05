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TUI: Buchungsnachfrage für Sommerreisen 2026 zieht an
TUI sieht den Sommerreiseverkehr 2026 gesichert und berichtet von steigenden Buchungszahlen. Besonders Griechenland, die Türkei und Zypern verzeichnen aktuell eine hohe Nachfrage.
Unabhängig von aktuellen Diskussionen rund um geopolitische Entwicklungen und Treibstoffverfügbarkeit gibt TUI einen klaren Impuls: Der Reisebetrieb läuft stabil und planmäßig. Flüge aus Wien und den Bundesländern finden wie geplant statt, die Hotels sind auf eine starke Sommersaison vorbereitet – und die Nachfrage zieht bereits deutlich an.
„Wir sehen seit dem vergangenen Wochenende wieder gute Buchungszuwächse für den Sommer 2026. Besonders Griechenland hat stark zugelegt, aber auch die Türkei und Zypern holen aktuell deutlich auf. Die Zeit des Zögerns ist vorbei – jetzt sichern sich viele die aktuell verfügbaren Angebote“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich.
Kurzfristig ergänzt Frühbuchen
Auffällig ist für TUI dieses Jahr eine Veränderung im Buchungsverhalten: Nach einer Phase frühzeitiger Planung im vergangenen Winter kehren viele Reisende wieder zu kurzfristigen Entscheidungen zurück. Flexible Angebote sowie eine große Auswahl an Flügen und Hotels unterstützen diesen Trend. Zu den gefragtesten Reisezielen zählen weiterhin Griechenland, die Türkei, Spanien, Italien und Kroatien. Auch Ägypten überzeugt mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis und einer großen Auswahl an All-inclusive-Angeboten.
Kund:innen, die sich jetzt für eine Buchung entscheiden, profitieren gleich mehrfach: In vielen Destinationen sind aktuell noch Restkontingente zu sehr attraktiven Konditionen verfügbar – teilweise noch zu Preisen, die bereits im Jahr 2025 vereinbart wurden. Mit der steigenden Nachfrage ist jedoch absehbar, dass in Kürze tagesaktuelle Preise greifen werden, die deutlich höher liegen können. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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