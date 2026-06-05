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Einladung: Webinar über England’s Great West Way
Die Online-Schulung am 17. Juni 2026 stellt die Reiseroute England’s Great West Way sowie die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke und in unmittelbarer Nähe vor.
Das Webinar bietet die Möglichkeit, mehr über den „Great West Way“ in England zu erfahren – eine Reiseroute zwischen London und Bristol, die in den Südwesten Englands führt. Teilnehmer:innen erhalten Informationen zu den wichtigsten Destinationen und Sehenswürdigkeiten entlang der Route sowie zu aktuellen Produktneuheiten. Darüber hinaus werden Vorschläge für Themenreisen vorgestellt und erste Einblicke in den „England’s Great West Way Marketplace 2026“ gegeben, der im September in Bristol stattfinden wird.
Darüber hinaus werden drei „Great West Way“-Botschafter bei der Online-Veranstaltung dabei sein: die Witchmark Distillery mit neuen Führungen und Verkostungen, das Landgut Stourhead mit erweiterten Gruppenangeboten sowie der Blenheim Palace mit neuen Ausstellungen und Spezialführungen zu den Themen Schloss, Gärten und Winston Churchill.
Weitere Infos & Anmeldung
Das Webinar wird etwa 60 Minuten dauern und in englischer Sprache abgehalten. Eine Aufzeichnung des Webinars sowie weitere hilfreiche Informationen werden im Anschluss an registrierte Teilnehmer:innen gesendet.
- Datum: Mittwoch, 17. Juni 2026
- Uhrzeit: ab 9:30 Uhr
Registrierung zum Webinar HIER (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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