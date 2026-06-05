Einladung: Webinar über England’s Great West Way

Das Webinar bietet die Möglichkeit, mehr über den „Great West Way“ in England zu erfahren – eine Reiseroute zwischen London und Bristol, die in den Südwesten Englands führt. Teilnehmer:innen erhalten Informationen zu den wichtigsten Destinationen und Sehenswürdigkeiten entlang der Route sowie zu aktuellen Produktneuheiten. Darüber hinaus werden Vorschläge für Themenreisen vorgestellt und erste Einblicke in den „England’s Great West Way Marketplace 2026“ gegeben, der im September in Bristol stattfinden wird.

Darüber hinaus werden drei „Great West Way“-Botschafter bei der Online-Veranstaltung dabei sein: die Witchmark Distillery mit neuen Führungen und Verkostungen, das Landgut Stourhead mit erweiterten Gruppenangeboten sowie der Blenheim Palace mit neuen Ausstellungen und Spezialführungen zu den Themen Schloss, Gärten und Winston Churchill.

Weitere Infos & Anmeldung

Das Webinar wird etwa 60 Minuten dauern und in englischer Sprache abgehalten. Eine Aufzeichnung des Webinars sowie weitere hilfreiche Informationen werden im Anschluss an registrierte Teilnehmer:innen gesendet.

Datum: Mittwoch, 17. Juni 2026

Uhrzeit: ab 9:30 Uhr

Registrierung zum Webinar HIER (red)