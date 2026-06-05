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Brand USA stellt "Get Facts. Get Going."-Toolkit vor
Mit dem neuen Toolkit „Get Facts. Get Going.“ stellt Brand USA der internationalen Reisebranche verifizierte Informationen und Kommunikationsmaterialien für Reiseplanungen zur Verfügung.
"Get Facts. Get Going." wurde für Reiseveranstalter:innen, Reiseberater:innen, Fluggesellschaften, Destinationsvermarkter:innen, Geschäftsreise- und internationale Tagungsplaner:innen sowie Medien konzipiert und umfasst Kommunikationsinhalte, Werbematerialien sowie Zugang zu verifizierten Quellen. Das Toolkit stellt klare und aktuelle Informationen zu Visums- und Einreisebestimmungen, Gebühren sowie weiteren wichtigen Aspekten eines Besuchs in den Vereinigten Staaten bereit. Vorgestellt wurde die Initiative im Rahmen der IPW 2026 und der IMEX Frankfurt.
Zentrale Informationen für die Reiseplanung
Get Facts. Get Going. bündelt verifizierte Informationen und offizielle Quellen an einem zentralen Ort und soll Reisenden sowie Partner:innen der Tourismusbranche dabei helfen, Fragen rund um die Reisevorbereitung verlässlich zu beantworten. Dazu zählen unter anderem Informationen zu Visums- und Einreisebestimmungen, Gebühren sowie weiteren Aspekten der Reiseplanung.
Alle Inhalte verweisen auf die Plattform VisitTheUSA.com/entry, die als zentrale Anlaufstelle für verifizierte Reiseinformationen dient. Die Website soll laufend aktualisiert und um neue Inhalte ergänzt werden. Sowohl die Plattform als auch die Toolkit-Materialien stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung.
Nutzung der Inhalte
Das Toolkit umfasst unter anderem vorgefertigte Textbausteine, Logos, Social-Media-Inhalte, Grafiken, ein 30-sekündiges Video sowie Richtlinien für die Nutzung der Materialien. Die Inhalte können auf Websites, in Newslettern, sozialen Medien oder im direkten Kund:innenkontakt eingesetzt werden. Brand USA empfiehlt Partner:innen, die bereitgestellten Formulierungen zu verwenden und Reisende bei aktuellen Anforderungen auf offizielle Regierungsquellen zu verweisen.
Abschließend hält Brand USA fest, dass die Plattform ausschließlich als Informations- und Planungsressource dient. Sie ist nicht als Instrument für politische Debatten, zur Interpretation individueller Reisebedingungen oder zur Erteilung von Rechts- oder Einwanderungsberatung vorgesehen.
Weitere Informationen zu Brand USA unter: TheBrandUSA.com (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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