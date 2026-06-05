MSC Cruises präsentiert Highlights der MSC World Asia

MSC Cruises hat den Termin für die Taufe der MSC World Asia bekanntgegeben. Das neue Flaggschiff der Reederei wird am 28. November 2026 in Le Havre in Frankreich offiziell getauft. Die erste reguläre Kreuzfahrt startet am 4. Dezember 2026 ab Barcelona.

Die MSC World Asia ist das dritte Schiff der „World Class“-Generation. Das Design orientiert sich laut Reederei an Kunst, Kultur und Natur Asiens. Nach der Taufe wird das Schiff auf 7-Nächte-Routen im Mittelmeer eingesetzt. Auf dem Fahrplan stehen unter anderem Barcelona, Marseille, Messina, Civitavecchia, Neapel und Valletta auf Malta. Die Einschiffung ist in jedem Hafen der Route möglich.

Sechs Attraktionen an Bord

Zum Start des sechsmonatigen Countdowns bis zur Jungfernsaison hat MSC Cruises sechs Erlebnisse vorgestellt, die künftig an Bord angeboten werden. Dazu zählt die Überwasser-Schaukel „Cliffhanger“, die Gäste rund 50m über dem Meer schwingen lässt. Ebenfalls neu ist „The Spiral @ Tree of Life“, eine 81,3m lange Trockenrutsche über elf Decks, die von den „Gardens by the Bay“ in Singapur inspiriert wurde. Für Familien und Abenteuerfans stehen zudem die Wasserrutschen „Twin Racer“ und „U Drop“ sowie der zweistöckige Hochseilgarten „Adventure Trail“ zur Verfügung. Motorsportbegeisterte können im „MSC Formula Racer“ virtuelle Rennen absolvieren. Komplettiert wird das Angebot durch die „MSC Luna Park Arena“, eine interaktive Entertainment-Location mit digitalen Spielen, Spielshows und Themenveranstaltungen auf zwei Decks.

Mehr als 40 Gastronomie- und Barangebote

Darüber hinaus wird die MSC World Asia über mehr als 40 Bars, Lounges und Restaurants verfügen. Geplant sind außerdem sieben Pools, 13 Whirlpools, umfangreiche Familienbereiche sowie die laut Reederei bislang größte Auswahl an Suitenkategorien im MSC Yacht Club. Das Kommando über das neue Flaggschiff übernimmt Kapitän Paolo Benini, der seit 2024 für MSC Cruises tätig ist und zuletzt die MSC Euribia führte. (red)