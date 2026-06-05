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Austrian Airlines fliegt Nationalteam zur Fußball-WM in die USA


Boarding der Nationalmannschaft zum Flug nach Los Angeles
Mit einem Sonderflug von Wien nach Los Angeles hat Austrian Airlines die österreichische Fußball-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 2026 in die USA gebracht. Am Flughafen Wien wurde das Team von Fans und offiziellen Vertreter verabschiedet.

Für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft begann die Reise zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 am Donnerstag am Flughafen Wien. Unter dem Motto „Mission World Cup Starts Here“ wurde das Team vor dem Abflug nach Los Angeles im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung verabschiedet. An dem Event nahmen Vertreter des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vizekanzler Andreas Babler, Staatssekretärin Michaela Schmidt sowie Repräsentant von Austrian Airlines und dem Flughafen Wien teil. Auch Medienvertreter, Content Creator und Gewinner:innen eines Austrian Airlines Gewinnspiels waren vor Ort.

Insgesamt rund 200 Fans, darunter zahlreiche Kinder in Trikots der Nationalmannschaft, verabschiedeten die Spieler auf dem Vorfeld. Mit Fahnen, Applaus und persönlichen Glückwünschen begleiteten sie das Team auf dem Weg zum Boarding.

Nonstop nach Los Angeles

Als offizieller Partner des ÖFB brachte Austrian Airlines die Mannschaft mit dem Flug OS51 nonstop von Wien nach Los Angeles. Zum Einsatz kam eine Boeing 777 mit der Kennung OE-LPA.

Für den Flug war auch ein Pilot im Cockpit, der selbst eine Vergangenheit im österreichischen Spitzenfußball hat. First Officer Andreas Bammer war ehemaliger österreichischer U19-Nationalspieler und absolvierte während seiner Profikarriere rund 70 Spiele in der Bundesliga für Ried, Altach und Wacker Innsbruck sowie 129 Einsätze in der 2. Liga. Parallel zu seiner Fußballkarriere absolvierte Bammer die Pilotenausbildung. Für ihn und einige Spieler der aktellen Nationalmannschaft gab es somit ihm Rahmen des Flugs zur Weltmeisterschaft nun ein besonderes Wiedersehen. (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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