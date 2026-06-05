Sunny Cars: Mietwagenpreise im Mai leicht gestiegen

Die kurzfristige Buchung von Mietwagen hat im Mai 2026 weiter zugenommen. Wie eine Analyse des Mietwagen-Anbieters Sunny Cars zeigt, entfielen knapp 52% aller Anmietungen auf Reisen, die innerhalb von 30 Tagen nach der Buchung angetreten wurden. Im April lag dieser Wert noch bei 45%. Laut Sunny Cars ist der Anteil kurzfristiger Buchungen damit deutlich höher als üblich. Normalerweise werde rund ein Drittel aller Mietwagenbuchungen erst innerhalb von 30 Tagen vor Reiseantritt getätigt.

Mittelmeerziele besonders gefragt

Die meisten neuen Mietwagenbuchungen entfielen im Mai auf Spanien, Griechenland, Italien, Portugal und die USA. Besonders gefragt blieben damit Destinationen rund um das Mittelmeer. Gleichzeitig verzeichneten die wichtigsten europäischen Zielgebiete auch Zuwächse gegenüber dem Vorjahr. Die stärksten Steigerungen gab es laut Sunny Cars bei den italienischen Inseln mit einem Plus von 37% sowie am spanischen Festland mit einem Anstieg von 30% gegenüber Mai 2025. Auch die USA legten im Jahresvergleich um mehr als 10% zu. Außerhalb der fünf meistgebuchten Zielgebiete zeigten sich zudem deutliche Zuwächse bei Mietwagenbuchungen für Albanien und Kanada, wenn auch auf niedrigerem Gesamtvolumen.

Preise steigen leicht an

Die durchschnittlichen Mietwagenpreise bewegten sich in den vergangenen Monaten auf einem weitgehend konstanten Niveau und lagen dabei meist leicht unter den Vorjahreswerten. Im Mai zeigte sich erstmals eine Veränderung dieser Entwicklung. Nach Angaben von Sunny Cars lagen die Durchschnittspreise im Mai 2026 rund 2% über dem Niveau des Vergleichsmonats 2025. Damit stiegen die Mietwagenpreise erstmals seit Monaten wieder über die Vorjahreswerte. (Red)