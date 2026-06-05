Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 23/24

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Demo in Neu-Delhi geplant:

Für den morgigen Samstag, 6. Juni 2026, ist am Jantar Mantar in Neu-Delhi eine Demonstration der Cockroach Janata Party geplant, die den Rücktritt von Bildungsminister Dharmendra Pradhan fordert. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Papst-Besuch in Spanien:

Jüngsten Berichten zufolge haben die Behörden angekündigt, dass es während des Besuchs von Papst Leo XIV. in Spanien von morgen bis Freitag zu erheblichen Verkehrsbeschränkungen kommen kann. Berichten zufolge sind unter anderem Madrid und Barcelona betroffen, wo im Vorfeld des Besuchs mit Verkehrsbehinderungen an wichtigen Verkehrswegen und Transitpunkten zu rechnen ist.

Parlamentswahlen im Kosovo:

Am Sonntag, den 7. Juni 2026, finden im Kosovo vorgezogene Parlamentswahlen statt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Demonstrationen möglich. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse. Reisende sollten Demonstrationen und Wahlkampfveranstaltungen grundsätzlich meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Wahlsonntag auch in Armenien:

Ebenfalls am Sonntag finden in Armenien Parlamentswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Präsidentschaftswahlen in Peru:

Nicht zuletzt ist für den Tag die zweite Runde der peruanischen Präsidentschaftswahlen anberaumt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Demonstrationen möglich. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse. Reisende sollten Demonstrationen und Wahlkampfveranstaltungen grundsätzlich meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Fußball WM startet in drei Ländern:

Ab Donnerstag, 11. Juni 2026, findet in den USA, Kanada und Mexiko die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 statt, die bis zum 19. Juli dauern wird. Reisende sollten zusätzliche Zeit für ihre Vorhaben einplanen und stets die Anweisungen von Sicherheitskräften befolgen.