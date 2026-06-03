Kneissl Touristik: Bunte Vielfalt in Lateinamerika

All diesen Destinationen widmet der Veranstalter umfangreiche Touren, damit Kneissl- Gäste die Länder mit all ihren Facetten kennenlernen können. So ist die StudienErlebnisReise „Höhepunkte Mexikos“, die vom Hochland bis zur Karibikküste in Yucatán führt, ein bunter Geheimtipp: mit Naturhighlights wie dem Sumidero Canyon, zu Welterbe geadelten Ausgrabungsstätten wie Monte Alban, Mitla und den Mayastätten Palenque, Uxmal und Chichén Itzá. Besonders spannend ist die Auflage der Reise rund um den „Día de los muertos“ – den Tag der Toten, der in Mexiko am 2. November mit besonderen Festen begangen wird – wo die Feierlichkeiten Teil der Reise sind (30. Oktober bis 14. November 2026). Weitere Termine der Reise sind vom 23. Dezember 2026 bis 6. Jänner 2027 und vom 12. bis 26. Februar 2027. Die 13 bzw. 14 tägigen Reisen sind ab 4.390 EUR buchbar.

Naturschauspiele ohne Ende

Die Stationen der Tour „Naturwunder von Chile und Argentinien“ vereinen lebenslange Traumziele zu einer Reise: So führt sie unter anderem zum UNESCO Welterbe in Valparaiso, in die Atacama-Wüste zu den El Tatio Geysiren, nach Patagonien in den Torres del Paine Nationalpars, zum Pepito Moreno und Upsala Gletscher, nach Ushuaia in den Feuerland Nationalpark und zum Abschluss an die Wasserfälle von Iguazu in Argentinien und Brasilien. Gerahmt wir die einzigartige StudienErlebnisResise von Kneissl mit den Städten Santiago de Chile und Buenos Aires. Die knapp dreiwöchige Reise findet vom 7. Bis 27. November 2026 statt und ist ab Wien ab 9.990 EUR pro Person buchbar. Inkludiert ist, wie bei allen Kneissl-Reisen, eine durchgehende deutschsprechende Reiseleitung sowie die CO2- Kompensation aller Transportwege.