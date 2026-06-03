StreetXO Ibiza: Neues Restaurant im The Site Ibiza

StreetXO gilt als die legerere und experimentellere Linie des Kochs, dessen Restaurants mit insgesamt vier Michelin-Sternen ausgezeichnet wurden. Muñoz verfolgt einen Stil, der klassische Küchentraditionen mit internationalen Einflüssen verbindet und bewusst mit etablierten Konventionen brechen soll. Auf Instagram folgen ihm mehr als 1,5 Millionen Menschen.

Offene Küche und Signature-Gerichte

Der neue Standort orientiere sich am ursprünglichen StreetXO-Restaurant in Madrid, sei jedoch an das Ambiente Ibizas angepasst worden. Das Konzept umfasst eine offene Food Bar, eine Terrasse sowie die Cocktailbar AISH, die den kreativen Ansatz des Restaurants auf die Mixologie übertragen soll. Muñoz selbst beschreibt das Erlebnis als „eine Achterbahnfahrt ohne Bremsen“.

Auf der Speisekarte finden sich mehrere bekannte Gerichte aus dem StreetXO-Kosmos, darunter Nigiri-Kroketten, Peking-Dumplings, gedämpfte Club-Sandwiches, Oktopus-Tacos und Bo Ssam mit Speck. Ergänzt wird das Angebot durch das Dessert „Brioche Pedroche“. Die Cocktailkarte setzt auf eigenständige Kreationen wie „DiverXO Líquido Madrizzzz 100 %“, „Blood XO“ oder „Huevo de La Pedroche“. Mit der Eröffnung erweitert The Site Ibiza sein gastronomisches Angebot um ein Konzept, das urbane Restaurantkultur, offene Kücheninszenierung und kreative Aromenwelten miteinander verbinden möchte.