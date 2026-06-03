TUI-Umfrage: Hohe Zufriedenheit im Vertrieb

Im Zuge des begleitenden Gewinnspiels freut sich Sandra Dornetshumer, Reisewelt Grieskirchen, über den Hauptgewinn. Judith Moser von TUI Das Reisebüro Innsbruck sowie Birgit Schwarzauger von Ruefa Bruck an der Mur wurden ebenfalls für ihre Teilnahme belohnt.

Sehr gute Noten für das Servicecenter

Laut TUI geben rund 95% der befragten Agents an, mit der Servicequalität und Leistung des TUI B2B Servicecenters sehr zufrieden oder zufrieden zu sein — ein Wert, der das Vorjahresniveau bestätigt. Besonders gut bewertet worden seien die Erreichbarkeit (97%), die Schnelligkeit bei schriftlichen Anfragen (96%) sowie die fachkundige Unterstützung bei komplexeren Anliegen (92%). Auch in schwierigen Situationen wie Umbuchungen oder Krisenfällen fühlen sich laut Umfrageergebnis 92% der Agents gut betreut. 90% sind TUI zufolge der Meinung, dass der Veranstalter im Servicebereich besser oder eher besser abschneidet als der Mitbewerb.

Sabine Gassner, Teamleitung TUI B2B Servicecenter Austria, kommentiert: „Unser Anspruch ist es, für unsere Vertriebspartner schnell, lösungsorientiert und auf Augenhöhe erreichbar zu sein – egal ob persönlich oder digital. Dass wir dabei konstant so hohe Zufriedenheitswerte erzielen, zeigt uns, dass genau diese Kombination geschätzt wird."

Digitale Tools im Arbeitsalltag verankert

Ein Schwerpunkt der diesjährigen Umfrage lag auf der digitalen Unterstützung für Reisebüromitarbeitende. Das Agentportal TUI Newsnet verzeichnet TUI zufolge eine Nutzungsquote von 92% und bleibt damit ein zentrales Informationstool im Arbeitsalltag. Besonders häufig würden „TUI informiert"-Beiträge sowie Vertriebsunterlagen wie Angebotsflyer und Aktionscodes abgerufen. Auch CONTENT.plus und die FAQs der TUI Express Hilfe werden laut TUI rege genutzt.

Aktionen mit Potenzial

Die Expiclub-Ermäßigungen für den Privaturlaub werden laut TUI von rund 88% der Befragten positiv bewertet. Senior 3rd Party Sales Manager Heinz Zangerl sieht hier dennoch Luft nach oben: „Gerade bei den Expi-Aktionen sehen wir Potenzial, künftig noch stärker auf die Bedürfnisse der Agents einzugehen und neue Impulse zu setzen."