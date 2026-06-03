Lufthansa Group lockert Erstattungsregeln auf Langstrecken

Ab 3. Juni 2026 (Ausstellungsdatum des Tickets) gelten für Economy, Premium Economy und Business Class Flex-Tarife auf den betroffenen Strecken wieder kostenfreie Erstattungen. Für First Class Flex-Tarife bleibt zwar eine Gebühr bestehen, diese wird jedoch reduziert. Eine Woche später, ab 10. Juni 2026, folgt die nächste Lockerung: Für Basic Plus und Green Fares in allen Reiseklassen sinken die Erstattungsgebühren ebenfalls. Ausgewählte Firmenraten (Corporate Net Rates) und Specialty Fares werden zum selben Datum angepasst.

Änderungen betreffen folgende Strecken

Flüge zwischen Europa und Asien-Pazifik (ausgenommen Verbindungen zwischen Europa und China bzw. Japan sowie Flüge ab Belgien, Deutschland, Österreich oder der Schweiz nach Singapur, Malaysia oder Australien)

Flüge zwischen Europa und Südafrika Flüge zwischen Europa und Mauritius sowie den Seychellen

Flüge von Asien-Pazifik nach Brasilien

Alle übrigen Strecken waren von den temporären Anpassungen nicht betroffen.

Schwieriges Marktumfeld als Begründung

Im Frühjahr 2026 habe die Lufthansa Group auf ein schwieriges Marktumfeld reagiert: Angesichts geopolitischer Unsicherheiten und einem deutlich volatileren Buchungs- und Stornierungsverhalten der Passagiere — besonders stark auf Asien-Strecken — hatte die Gruppe die Erstattungsbedingungen temporär verschärft, um ihre Kapazitäten verlässlicher auszulasten. Mit der Stabilisierung der Lage kehre die Gruppe nun zur gewohnten Flexibilität zurück, so die Lufthansa in einer Vertriebsmitteilung. (red)