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TUI-Hotelmarkentour führte nach Zypern
Von 19. bis 23. Mai 2026 lud TUI Österreich im Rahmen der TUI-Hotelmarkentour nach Zypern. Insgesamt nahmen 14 Vertriebspartner:innen an der Tour teil. Begleitet wurde die Gruppe von Baris Soysal, Clubs Regional Manager bei TUI Österreich.
Ziel der Tour war es, den teilnehmenden Agents umfassende Einblicke in ausgewählte TUI Hotelmarken auf Zypern zu ermöglichen. Ergänzend dazu bot das Programm Einblicke in weitere Hotelkonzepte sowie zahlreiche Ausflüge und Erlebnisse, um die Destination in ihrer Vielfalt kennenzulernen.
TUI Hotelmarken im Fokus
Als Unterkünfte dienten der Reisegruppe zwei beliebte Adults-only Häuser von TUI Blue – das TUI Blue Pioneer Beach, das sich an Feinschmecker richtet, sowie das TUI Blue Atlantica Sea Breeze mit ruhiger Lage. Beide Hotels vermittelten den Agents einen umfassenden Einblick in das jeweilige Konzept. Ein Besuch im Robinson Cyprus ergänzte das Programm: Bei einem ausführlichen Clubrundgang und einem gemeinsamen Mittagessen lernten die Teilnehmer:innen das Robinson Konzept im Detail kennen, zudem stand ausreichend Zeit zur individuellen Nutzung des Clubangebots zur Verfügung. Weitere Einblicke boten Besichtigungen des TUI Blue Atlantica Sungarden Park und des TUI Blue Atlantica Aeneas Resort.
Zypern erleben und entdecken
Neben den Hotelbesichtigungen setzt TUI bei der Hotelmarkentour auf ein abwechslungsreiches Ausflugsprogramm, bei dem die Teilnehmenden die kulturellen und landschaftlichen Facetten der Insel kennenlernen können. Die Reiseprofis besuchten in Paphos die Königsgräber, die antiken Mosaiken sowie das Paphos Schloss. Anschließend hatten die Reiseprofis am Hafen von Paphos freie Zeit für individuelle Besichtigungen zur Verfügung.
Ein weiterer Programmpunkt führte die Gruppe nach Lefkara, einem traditionellen Bergdorf im Inselinneren, sowie an die Finikoudes Promenade in Larnaka, wo Zeit für ein Mittagessen, Shopping und das individuelle Erkunden blieb. Ein besonderes Highlight der Reise bildete das gemeinsame Abendessen in einer kleinen Taverne in Ayia Napa, das authentische Einblicke in die zypriotische Küche und Gastfreundschaft bot. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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