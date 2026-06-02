Ruefa: Markenpräsenz auf Schiene

Für Ruefa, so das Unternehmen, markiert der eigene RJ-Waggon einen sichtbaren Meilenstein der langjährigen Partnerschaft mit dem Österreichischen Fußball-Bund: Das Unternehmen bringt seine Marke großflächig auf die Schiene und erreicht damit Reisende und Fußballfans in ganz Österreich direkt im Alltag. Der neu gestaltete Railjet, der künftig österreichweit im Einsatz ist, fungiert als Bühne für starke Partnerschaften. „Mit unserem eigenen Waggon im ÖFB Railjet setzen wir ein starkes Zeichen für unsere langjährige Partnerschaft mit dem ÖFB. Wir machen unsere Marke im öffentlichen Raum sichtbar und bringen Emotion und Reisebegeisterung zu den Menschen im ganzen Land“, so Ruefa.

Markenpräsenz trifft Reiseinspiration auf Schiene

Gleichzeitig unterstreiche der Auftritt im Zug die inhaltlichen Schwerpunkte des Unternehmens: Mit Ruefa Sportreisen begleitet das Unternehmen seit Jahren Fans zu internationalen Fußball Highlights, während Ruefa Bahnreisen für nachhaltige und komfortable Reiseerlebnisse auf der Schiene stehe. Beide Themenwelten würden im gebrandeten Waggon eine aufmerksamkeitsstarke Bühne finden, erklärt das Unternehmen. (red)