Eintrittsgebühr für Kölner Dom

Der touristische Zugang zum Innenraum des Doms sei künftig nur noch mit Ticket möglich, teilte das Domkapitel in Köln am Dienstag mit. Hintergrund sind demnach gestiegene Erhaltungskosten für den Dom. Zum Besuch von Gottesdiensten bleibe der Eintritt weiterhin frei. Domrendant Clemens van de Ven erklärte, die neue Besichtigungsgebühr diene „nicht dem Profit, sondern dem existenziellen Erhalt der Kathedrale". Das Domkapitel stehe vor der Aufgabe, die laufenden Kosten für Erhalt und Betrieb der Kathedrale zu decken und zugleich Vorsorge für künftige Anforderungen zu treffen sowie Rücklagen aufzubauen. Dompropst Guido Assmann hatte den Schritt im März mit den stetig gestiegenen Kosten für den Unterhalt des Kölner Doms begründet. Für dieses Jahr würden Ausgaben in Höhe von 16 Mio. EUR erwartet. Die Rücklagen seien mittlerweile aufgebraucht.

Freier Eintritt für Kinder

Eine ermäßigte Gebühr von 6 EUR soll unter anderem für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren, Auszubildende oder Studierende gelten. Kinder bis einschließlich 13 Jahren haben weiterhin freien Eintritt. Auch Menschen mit Schwerbehinderung samt Begleitung bleiben von der Gebühr befreit. Zudem sind einzelne kostenfreie Besuchszeiten etwa an kirchlichen Feiertagen und ausgewählten Aktionstagen vorgesehen - unter anderem am 1. Mai und am 3. Oktober.

6 Mio. Besucher:innen jährlich

Den Kölner Dom besuchen jährlich etwa 6 Mio. Menschen. Er zählt zu den weltweit bekanntesten katholischen Kirchen, dort werden die Reliquien der heiligen drei Könige verehrt. In Deutschland sind Eintrittsgebühren für die touristische Besichtigung von Kirchen weiterhin die Ausnahme. Erhoben werden sie etwa im protestantischen Berliner Dom in der Bundeshauptstadt - hier sind es 15 EUR - und in einigen kleineren Kirchen. (APA/red)