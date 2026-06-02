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Amadeus Flusskreuzfahrten: Neuer Katalog für 2027


Amadeus Amara
Passend zum 30-jährigen Jubiläum des ersten Amadeus-Schiffes präsentiert der Reiseveranstalter seinen neuen Katalog – mit 30 Routen und rund 140 Abfahrten.

Mit 30 neuen Ausflügen für ganz Europa erweitert Amadeus Flusskreuzfahrten auch sein Kultur- und Erlebnisangebot deutlich. Neu im Programm sind drei- bis viertägige Vor- und Nachprogramme bei ausgesuchten Kreuzfahrten zum Beispiel in Zürich und Luzern. Auch kulinarisch setzt der Veranstalter neue Akzente: mit neuen einfallsreichen Touren, die Einblicke in regionale Küchen geben. Zusätzlich erweitert wurde das Paket „Amadeus Aktiv“, mit dem bewegungsfreudige Gäste angesprochen werden sollen; zum Beispiel mit geführten Radtouren, E Bike-Erlebnissen oder Wanderungen.

Neues Schiff

Im Katalog feiert die „AMADEUS Mira“ schon jetzt Premiere. Nach ihrer Taufe ab Frühjahr 2027 verbindet das 5 Sterne-Schiff dann moderne Hybridtechnologie mit zeitloser Innenarchitektur, großzügigen Lounges und 12 Suiten. Ihre Routenauswahl reicht quer durch Europa, von Amsterdam bis ins Donaudelta. „Als familiengeführtes Unternehmen stehen wir auch in 2027 für höchste Qualität, exzellenten Service und erstklassige Gastronomie. Kunden und Partner profitieren bei frühen Buchungen bis zum 30. November von einem 15%-Bonus,“ erklärt Rendel Müller, Direktorin Marketing und Vertrieb bei Amadeus Flusskreuzfahrten. Für Informationen und Buchungen wenden sich Reisebüros und Vertriebspartner an die gebührenfreie Hotline 0800-2404460 oder an das Vertriebsbüro unter (+49) 7152 56946-10. (red)

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Foto: privat

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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