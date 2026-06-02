Ethiopian Airlines nimmt Flüge nach Mauritius auf

Diese neue Route zu der idyllischen Insel unterstreiche das strategische Engagement der Airline zur Vertiefung der kontinentalen Integration und zur Förderung des Wirtschaftswachstums in Südostafrika und darüber hinaus. Durch die Ausweitung der regionalen Konnektivität werde die Verbindung den Tourismus beleben und den Handel ankurbeln, während gleichzeitig ein wichtiges Gateway geschaffen werde, das regionale Märkte mit globalen Netzwerken verbinde, so die Fluggesellschaft in einer Presseaussendung. Der neue Service wird mittwochs, freitags und sonntags betrieben.

Flüge buchbar

Vor der Einführung dieses Direktfluges bediente Ethiopian Airlines Mauritius über Interline- und Codeshare-Partnerschaften über regionale Drehkreuze wie Johannesburg, Nairobi und Antananarivo. Der Start der Direktverbindung verbessere den Reisekomfort für Passagier:innen erheblich, indem kürzere Reisezeiten und nahtlose Anschlussoptionen in der gesamten Region gewährleistet werden würden. Die Flüge seien über alle bevorzugten Buchungskanäle von Ethiopian Airlines buchbar, heißt es weiter. (red)