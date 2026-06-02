Mein Schiff Flow: Mehr Provision für Vertriebspartner

Für alle FIT-Buchungen bis zum 31.07.2026 erhalten Vertriebspartner eine zusätzliche Provision von 2%. Dies gelte für alle Neubuchungen der neuen Winterrouten 2026/27 der Mein Schiff Flow - einschließlich der Reisen, die im Zuge der Routenanpassung angepasst wurden, sowie der in Kürze buchbaren Reisen. Zudem würden alle Gäste von einer längeren Frühbucherfrist bis zum 31.07.2026 für die neuen Winterrouten der Mein Schiff Flow profitieren.

„Mit der Zusatzprovision sowie der längeren Frühbucher-Ermäßigung möchten wir unsere Vertriebspartner bei der Vermarktung der neuen Reisen der Mein Schiff Flow unterstützen", sagt Sandra Pfützenreuter, Head of Sales & Trade Marketing für die Marke Mein Schiff. „Gemeinsam wollen wir die neuen vielfältigen Winterrouten der Mein Schiff Flow, die in Kürze alle buchbar sind, erfolgreich im Markt positionieren.“ Auch die Verkaufsanreize wie Lose, die die Expedienten für jede Buchung der neuen Winterreisen sammeln können, um sich damit die Chance auf hochwertige Gewinne sichern können, werde verlängert, so TUI Cruises

Neue Karibikreise

Reisende können sich in der Wintersaison auf eine Langzeitreise in die Karibik freuen: „36-Tage – Karibik ab Deutschland mit Highlights rund um Genuss, Sport & Kultur – ab/bis Hamburg“. Dank der An- und Abreise ab Hamburg kann der Start- und Zielhafen bequem per Bahn erreicht werden. Die Langzeitkreuzfahrt führt die Gäste zu Zielen wie St. John’s auf Antigua, Bridgetown auf Barbados oder Willemstad auf Curaçao. An den Seetagen zu Beginn der Reise stimmen kulinarische Höhepunkte an Bord die Gäste auf die Karibik ein. Während der Atlantiküberquerungen ergänzen Workshops und Bordprogramme das Reiseerlebnis. Vor Ort stehen lokale Kultur- und Unterhaltungserlebnisse im Mittelpunkt, bevor auf dem Rückweg nach Hamburg Yoga-, Achtsamkeits- und Sportprogramme den Fokus auf Erholung und Entschleunigung legen.

Reisen im Mittelmeer

Anschließend fährt die Mein Schiff Flow auf siebentägigen Reisen ab/bis Palma im Mittelmeer, unter anderem mit Anläufen in Civitavecchia, Marseille oder Barcelona. Das Kolosseum in Rom, der Vieux Port in Marseille oder der Hafen von Ajaccio auf Korsika zählen dabei zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Route.

Preisbeispiele

Die Reise „36-Tage – Karibik ab Deutschland mit Highlights rund um Genuss, Sport & Kultur – ab/bis Hamburg“ mit der Mein Schiff Flow vom 22.01.2027 bis 27.02.2027 gibt es ab 6.199 EUR (inkl. 300 EUR Frühbucherermäßigung bis 31.07.2026) pro Person in einer Balkonkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, jeweils im PRO-Tarif.

Die Reise „7 Nächte – Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers – ab/bis Palma“ mit der Mein Schiff Flow vom 08.03.2027 bis 15.03.2027 gibt es ab 1.129 EUR (inkl. 100 EUR Frühbucherermäßigung bis 31.07.2026) pro Person in einer Balkonkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, jeweils im PRO-Tarif. (red)