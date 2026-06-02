schauinsland-reisen: Taste & Talk auf Österreich-Tour

Im Mittelpunkt steht dabei der direkte Dialog abseits des Arbeitsalltags: In lockerer Atmosphäre haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen der Branche auszutauschen, Neuigkeiten von schauinsland-reisen aus erster Hand zu erfahren und individuelle Fragen zu stellen. Die Event-Reihe macht am 16. Juni Halt in St. Pölten und am 17. Juni in Wels.

Begleitet wird der Abend von einem sommerlichen Aperitif sowie einem abwechslungsreichen Flying Buffet. Kleine, frisch zubereitete Speisen werden den Teilnehmenden direkt serviert und schaffen den Rahmen für ungezwungenes Networking.

„Der persönliche Rahmen bietet eine wertvolle Gelegenheit, gezielt auf die Bedürfnisse unserer Reisebüropartner einzugehen“, sagt Katharina Larch, Key Account-Managerin im Vertriebsteam Österreich bei schauinsland-reisen.„Gerade fernab des Tagesgeschäfts entwickeln sich Impulse, die unsere Partnerschaft weiterentwickeln und langfristig stärken.“

Details zu den Veranstaltungen

Datum: 16. Juni

Ort: Klang.Spiel, Schiffmannstraße 98, St. Pölten

Datum: 17. Juni

Ort: Naschmarkt Wels, Kaiser-Josef-Platz 21, Wels

Ablauf:

18 Uhr: Beginn des Get-togethers

19 Uhr: Kurzvorstellung schauinsland-reisen & Partner

Bis ca. 21 Uhr: Geselliges Networking mit Fingerfood inkl. Quiz

ca. 21 Uhr: Veranstaltungsende

Anmeldung: https://app.guestoo.de/public/event/de0ec83d-2e96-42da-ac1b-38434af75f4f?lang=de