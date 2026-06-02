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schauinsland-reisen: Taste & Talk auf Österreich-Tour
Die Event-Reihe „Taste & Talk“ von schauinsland-reisen geht in Österreich in die nächste Runde. Auch in diesem Jahr setzt der Veranstalter auf den persönlichen Austausch mit Vertriebspartner:innen vor Ort und lädt diese zu zwei exklusiven Abendveranstaltungen ein.
Im Mittelpunkt steht dabei der direkte Dialog abseits des Arbeitsalltags: In lockerer Atmosphäre haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen der Branche auszutauschen, Neuigkeiten von schauinsland-reisen aus erster Hand zu erfahren und individuelle Fragen zu stellen. Die Event-Reihe macht am 16. Juni Halt in St. Pölten und am 17. Juni in Wels.
Begleitet wird der Abend von einem sommerlichen Aperitif sowie einem abwechslungsreichen Flying Buffet. Kleine, frisch zubereitete Speisen werden den Teilnehmenden direkt serviert und schaffen den Rahmen für ungezwungenes Networking.
„Der persönliche Rahmen bietet eine wertvolle Gelegenheit, gezielt auf die Bedürfnisse unserer Reisebüropartner einzugehen“, sagt Katharina Larch, Key Account-Managerin im Vertriebsteam Österreich bei schauinsland-reisen.„Gerade fernab des Tagesgeschäfts entwickeln sich Impulse, die unsere Partnerschaft weiterentwickeln und langfristig stärken.“
Details zu den Veranstaltungen
Datum: 16. Juni
Ort: Klang.Spiel, Schiffmannstraße 98, St. Pölten
Datum: 17. Juni
Ort: Naschmarkt Wels, Kaiser-Josef-Platz 21, Wels
Ablauf:
18 Uhr: Beginn des Get-togethers
19 Uhr: Kurzvorstellung schauinsland-reisen & Partner
Bis ca. 21 Uhr: Geselliges Networking mit Fingerfood inkl. Quiz
ca. 21 Uhr: Veranstaltungsende
Anmeldung: https://app.guestoo.de/public/event/de0ec83d-2e96-42da-ac1b-38434af75f4f?lang=de
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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