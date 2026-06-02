Sunny Cars: Mietwagenengpass auf Ibiza

Im März 2026 kündigte die Inselverwaltung eine gesetzliche Obergrenze für Mietwagen als Teil eines Maßnahmenpakets zur Reduzierung des Verkehrs und zur Förderung von nachhaltigerer Mobilität an. Nun werden die Auswirkungen deutlich: Die Mietwagenflotten vor Ort sind um 40% geschrumpft und die Preise steigen. Der Mietwagen-Anbieter Sunny Cars rät Ibiza-Reisenden zur frühen Buchung.

In der Sommersaison 2026 rollen täglich nur noch 14.000 Ferienautos über die Straßen der Insel, so lautet das neue tägliche Gesamtlimit. Die Autovermietungen reagieren entsprechend auf die Vorgaben und haben ihre Flotten signifikant verkleinert. Ganze 40% weniger Mietwagen als noch im vergangenen Sommer stehen auf der Insel zur Verfügung. Die Regelung greift zunächst für 1. Juni bis 30. September 2026. Auch 2027 soll die Begrenzung für vier Monate gelten.

Angebot und Nachfrage divergieren

Autoanmietungen auf Ibiza seien auch in diesem Sommer sehr stark gefragt - gerade zur Hauptsaison. Die Zahl der zugelassenen Autos auf der Insel sei jedoch deutlich geringer als in den Vorjahren. Angebot und Nachfrage würden somit nicht zusammenpassen und Engpässe absehbar. „Wir raten unseren Kundinnen und Kunden - gerade, wenn sie im Juli oder August nach Ibiza reisen möchten - klar zu einer Buchung so früh wie möglich“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Wer Ibiza mit einem Ferienauto erkunden will, bucht am besten gleich nach der Flugbuchung auch seinen Mietwagen. Wer früh dran ist, hat bei uns ein großes Angebot an Autos zur Wahl.“ Je näher am Reisedatum eine Buchung erfolge, desto schlechter stehen die Chancen, die gewünschte Fahrzeugklasse buchen zu können. Besonders stark gefragt und schnell vergriffen würden voraussichtlich Kleinwagen sein sowie Autos mit Automatik. Noch schwieriger sehe die Lage bei Last-Minute-Buchungen aus. Insbesondere, wer in den absoluten Spitzenwochen im Juli oder August versuchen würde, spontan einen Mietwagen zu bekommen, habe schlechte Aussichten überhaupt ein Ferienauto zu bekommen, so Sunny Cars in einer Pressemitteilung.

Steigende Mietwagenpreise

Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führe auch zu steigenden Preisen, gerade in den beliebtesten Ferienwochen – ein weiterer Grund, um früh seinen Mietwagen zu reservieren. Ein aktuelles Preisbeispiel verdeutliche dies: Während ein Kleinwagen im Juli auf der Nachbarinsel Mallorca ab rund 250 EUR anmietbar ist, kostet diese Wagenkategorie im gleichen Zeitraum auf Ibiza mit ab 550 EUR mehr als doppelt so viel (Datenabfrage vom 29. Mai 2026 für Reisezeitraum 4. bis 11. Juli 2026). Für die erste Augustwoche, wenn die meisten Schulen Ferien haben, klettert der Kleinwagenwochenpreis sogar über die Marke von 600 EUR so Sunny Cars. „Obwohl die Preise schon jetzt angezogen haben, erwarten wir aufgrund der geringeren Verfügbarkeit von Mietwagen weitere Kostensteigerungen“, fügt Lehmann hinzu. „Daher möchten wir unsere Kundinnen und Kunden über diese Situation transparent informieren und ihnen die frühe Buchung dringend ans Herz legen.“

Förderung einer nachhaltigeren Mobilität

Sunny Cars arbeite ausschließlich mit handverlesenen Qualitäts-Partnern zusammen, die vor Ort die Mietwagen für Kundinnen und Kunden bereitstellen. Die Inselverwaltung verteile das gesamte Tageskontingent von 14.000 Mietwagen über ein Quotensystem auf die Autovermietungen vor Ort. Anbieter, die einen hohen Anteil an neueren und emissionsärmeren Fahrzeugen in ihrer Flotte nachweisen könnten, würden dabei bevorzugt. Für 2026 sei zudem ein Bonus für ökologischere Fahrzeuge wie E-Autos vorgesehen. Durch die neuen Regeln auf Ibiza könne die konkrete Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge pro Partner von dessen Einstufung im Quotensystem abhängen. Sunny Cars empfehle seinen Partnern, den Anteil an umweltfreundlichen Fahrzeugen weiter auszubauen und die Flotten regelmäßig zu verjüngen, um von besseren Zuteilungen profitieren zu können.

Mit den neuen Vorgaben wolle Ibiza ein Zeichen für mehr Verkehrslenkung und Nachhaltigkeit im Tourismus setzen. Sunny Cars unterstütze diesen Kurs und sehe darin die Chance, umweltfreundlichere Fahrzeuge auch im Mietwagensektor stärker in den Mittelpunkt zu rücken, so der Mietwagen-Spezialist weiter. (red)