MSC-Kampagne: Der beste Urlaub

Die moderne Flotte bietet Unterhaltungserlebnisse wie Bühnenshows und Live-Musik sowie ein Kinder- und Familienprogramm für verschiedene Altersgruppen. An Bord gibt es mehrere Restaurantkonzepte mit authentischen gastronomischen Angeboten, Spa-Bereiceh sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen wie Pools, Whirlpools und Aquaparks.

Viele Inklusivleistungen und Preistransparenz

Gäste erwartet Vollpension in eleganten Haupt- und Buffetrestaurants mit reichhaltiger Auswahl, allabendliche spektakuläre Shows, mehrere Pools und Whirlpools, actiongeladene Aquaparks, Fitnesseinrichtungen, Familienunterhaltung und vieles, vieles mehr ohne Aufpreis. Außerdem gibt es für jeden Geschmack und jedes Budget die passende Kabinenkategorie: von komfortablen und preisgünstigen Innenkabinen bis hin zu modularen Kabinen für größere Gruppen, die Innen- und Balkonkabinen miteinander verbinden. Auf Kabinen mit Meerblick können die Gäste den Sonnenuntergang genießen oder auf der Balkonkabine die frische Meeresluft schnuppern.

Im Sinne der „Best Holiday Ever"-Kampagne verzichtet das Unternehmen für die Sommersaison 2026 trotz gestiegener Treibstoffpreise auf entsprechende Aufschläge.

Fly & Cruise-Pakete

MSC Cruises bietet kombinierte Flug- und Kreuzfahrtpakete an, die Flüge, Transfers und die Kreuzfahrt in einem Paket bündeln. Die Abflugzeiten sind auf die Schiffsabfahrten abgestimmt, Transfers zwischen Flughafen und Hafen sind inkludiert. Bei unvorhergesehenen Ereignissen steht laut MSC während der gesamten Reise eine Betreuung zur Verfügung.

Für diejenigen, die lieber ohne Flug reisen, bietet MSC Cruises Kreuzfahrten mit einer umfangreichen Auswahl an lokalen Einschiffungshäfen – insgesamt läuft MSC Cruises etwa 300 Reiseziele weltweit an. Von Österreich aus ist sind Reisende mit dem Zug oder Auto schnell in Genua, Triest oder Venedig, wo viele Kreuzfahrten ins Mittelmeer starten. Parkplätze stehen für die Dauer der Reise gegen Gebühr zur Verfügung.

Umbuchung und Versicherung

Gäste der Buchungskategorien „Fantastica" und „Aurea" sowie des MSC Yacht Club können bis 30 Tage vor Abreise kostenlos auf eine andere Abfahrt innerhalb von 90 Tagen oder ein anderes Reiseziel umbuchen. Zusätzlich ist eine Reiseversicherung buchbar, die unter anderem Reiserücktritt und -abbruch, medizinische Notfälle, Reiseverspätungen sowie Gepäckverlust und -verspätung abdeckt.

Kuratierte Landausflüge

Landausflüge können direkt bei MSC Cruises gebucht werden. Das Unternehmen gibt an, dass alle Ausflüge auf Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgerichtet sind und flexible Stornierungsbedingungen gelten. Für Gäste des MSC Yacht Club gibt es gesonderte Ausflugsprogramme, die von lokalen Experten geleitet werden. (red)