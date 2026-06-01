Dertour Austria Talk & Dine: Drei Abende voller Inspiration

Für echte Urlaubsfeeling sorgten die präsentierenden Partner. Jannis Ioannou, Sales & Marketing Manager von Constantinou Bros Hotels, stellte mit Charme und Herzblut seine Häuser auf Zypern vor und begeisterte das Publikum für die Insel. Shukrije „Kiki" Miftari, Business Development Executive bei der Repräsentanz Eastern Favourites, präsentierte nicht nur die Outrigger Resorts & Hotels, sondern auch The Haad Tien Beach Resort sowie den Haad Tien Beach Club auf Koh Tao – und brachte dabei tropisches Lebensgefühl und Beach-Vibes in den Raum. Julia Peinado, Promotion Manager bei Meliá Hotels International, überzeugte mit südlichem Temperament, großer Markenkompetenz und einem Auftritt, der Lust auf Sonne und stilvolle Resorts machte.

Lebendige Abende

In Salzburg und Innsbruck gab es für viele außerdem Wiedersehen mit einem vertrauten Gesicht: Janine Kranz vom Flughafen Salzburg lobte die treu buchenden Kolleg:innen Reisebüro und lud zum 100. Geburtstag des Airport Salzburg am 20. Juni ein. Durch die Abende führten Specialist Sales Hannelore Wallinger in Bozen und Innsbruck sowie Senior Specialist Sales Karin Lechner in Salzburg, die in der Mozartstadt von Andrea Choya und Theresa Meikl aus der Verkaufsförderung unterstützt wurde.

„Die Abende waren lebendig, persönlich und extrem praxisnah. Genau so nehmen wir Produktneuheiten gerne mit – direkt von den Partnern und mit echter Leidenschaft präsentiert", sagt Victoria Voss von Weltweitreisen in Eugendorf. (red)