LTA: Neue Vertriebsleitung in Österreich

Der Reiseschutz-Spezialist Lifecard-Travel- Assistance (LTA) stellt die Weichen für die Zukunft im österreichischen Markt: Johan Nijhuis (56) verstärkt seit 1. Juni 2026 als Vertriebsmanager das Team des Reiseschutzanbieters und wird spätestens zum 1. September 2026 die Vertriebsleitung Österreich übernehmen. Er folgt damit auf Andreas Krottendorfer, der nach fast zehn Jahren erfolgreicher Tätigkeit in den Ruhestand geht.

Die kommenden Monate sollen Nijhuis und Krottendorfer intensiv für die gemeinsame Übergabe und Einarbeitung nutzen. Mit der frühzeitig geregelten Nachfolge setze LTA bewusst auf Kontinuität und persönliche Partnerbetreuung im österreichischen Markt, so das Unternehmen in der Personalmeldung. „Mit Johan Nijhuis gewinnen wir einen tourismuserfahrenen Vertriebsexperten mit ausgeprägter Serviceorientierung und langjähriger Führungserfahrung. Gleichzeitig stellen wir durch die gemeinsame Übergangsphase einen nahtlosen Wechsel für unsere Vertriebspartner sicher“, erklärt Geschäftsführer Dr. Michael Dorka.

Viel Erfahrung

Johan Nijhuis verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Touristikbranche. Seine berufliche Laufbahn führte ihn unter anderem zu ARKE Reizen, Express Travel Service, Neckermann Reisen, ÖAMTC Reisen sowie zuletzt zu TUI Austria. Dort war er in verschiedenen Führungs- und Vertriebsfunktionen tätig. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei LTA und auf die Zusammenarbeit mit den österreichischen Vertriebspartnern. Besonders wichtig ist mir dabei der persönliche Austausch und eine partnerschaftliche Betreuung“, sagt Johan Nijhuis.

Krottendorfer verantwortet seit November 2016 die Vertriebsleitung in Österreich und habe den Marktauftritt des Unternehmens "mit großem Engagement und Partnernähe geprägt. Für seinen langjährigen Einsatz möchten wir uns bereits heute herzlich bedanken“, betont Dorka. (red)