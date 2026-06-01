| news | karriere
LTA: Neue Vertriebsleitung in Österreich
Der Reiseschutz-Spezialist Lifecard-Travel- Assistance (LTA) stellt die Weichen für die Zukunft im österreichischen Markt: Johan Nijhuis (56) verstärkt seit 1. Juni 2026 als Vertriebsmanager das Team des Reiseschutzanbieters und wird spätestens zum 1. September 2026 die Vertriebsleitung Österreich übernehmen. Er folgt damit auf Andreas Krottendorfer, der nach fast zehn Jahren erfolgreicher Tätigkeit in den Ruhestand geht.
Die kommenden Monate sollen Nijhuis und Krottendorfer intensiv für die gemeinsame Übergabe und Einarbeitung nutzen. Mit der frühzeitig geregelten Nachfolge setze LTA bewusst auf Kontinuität und persönliche Partnerbetreuung im österreichischen Markt, so das Unternehmen in der Personalmeldung. „Mit Johan Nijhuis gewinnen wir einen tourismuserfahrenen Vertriebsexperten mit ausgeprägter Serviceorientierung und langjähriger Führungserfahrung. Gleichzeitig stellen wir durch die gemeinsame Übergangsphase einen nahtlosen Wechsel für unsere Vertriebspartner sicher“, erklärt Geschäftsführer Dr. Michael Dorka.
Viel Erfahrung
Johan Nijhuis verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Touristikbranche. Seine berufliche Laufbahn führte ihn unter anderem zu ARKE Reizen, Express Travel Service, Neckermann Reisen, ÖAMTC Reisen sowie zuletzt zu TUI Austria. Dort war er in verschiedenen Führungs- und Vertriebsfunktionen tätig. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei LTA und auf die Zusammenarbeit mit den österreichischen Vertriebspartnern. Besonders wichtig ist mir dabei der persönliche Austausch und eine partnerschaftliche Betreuung“, sagt Johan Nijhuis.
Krottendorfer verantwortet seit November 2016 die Vertriebsleitung in Österreich und habe den Marktauftritt des Unternehmens "mit großem Engagement und Partnernähe geprägt. Für seinen langjährigen Einsatz möchten wir uns bereits heute herzlich bedanken“, betont Dorka. (red)
lta, führungswechsel, pension, generationswechsel, umbau, geschäftsführung, vertriebsleitung
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
1 Juni 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Beachcomber ernennt Franck Lopez zum neuen COO
Die mauritische Hotelgruppe Beachcomber Resorts...
-
Salzburg Airport: Isabella Laimer neu im Geschäftsleitungsteam
Mit 1. Juni 2026 übernimmt...
-
Dertour Austria: Mark Tantz folgt auf Martin Fast
Mark Tantz (53), derzeitiger COO...
-
ProAir: Strategische Expansion im Premium-Segment
ProAir baut das Private-Jet-Angebot aus...
-
schauinsland-reisen beruft Sascha Leutner zum CEO
Die schauinsland-reisen Gruppe entwickelt ihre...