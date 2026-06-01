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Boston Webinar: Die perfekte Gewinnerin
Tina Koch, Mitarbeiterin der Ruefa-Filiale im 10. Wiener Bezirk, hat nicht nur die abschließenden Fragen im Gewinnspiel zum von tip-online, Amerikareisen.at, Condor und Meet Boston veranstalteten Webinar richtig und am schnellsten beantwortet, sie ist auch großer Fan der Metropole an der Ostküste der USA.
Tina empfiehlt in ihrem Profil auf der Ruefa-Unternehmenswebsite Boston als ihren persönlichen Reisetipp: Sie hat die Stadt nach einem Urlaubsaufenthalt in ihr Herz geschlossen. Außerdem hat sie schon seit vielen Jahren eine besondere Verbindung mit Boston: Tina war nach der Schule für ein Jahr in den USA und hat damals eine Freundin gefunden, die aus der Stadt stammt und dort lebt.
„Wir haben immer noch Kontakt und uns auch öfter getroffen – aber noch nie in Boston. Das können wir jetzt nachholen“, erklärt Tina und freut sich sehr auf die Reise, die nun durch den Gewinn – Flug mit Condor nach Boston, Aufenthalt im schicken The Whitney Hotel und Eintritt zu besonderen Attraktionen – schon deutliche Formen angenommen hat. Perfekt, oder?
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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1 Juni 2026
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