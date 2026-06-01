Corendon Airlines neu auf Fernstrecke

Beginnend ab 14.Dezember 2026 und voraussichtlich bis April 2027 wird die Strecke Düsseldorf-Curaçao dreimal wöchentlich bedient, jeweils Montag, Donnerstag und Samstag. Die Abflugzeit ab Düsseldorf ist montags und samstags voraussichtlich um 9:25 Uhr (Ankunft in Curaçao ca. 15:00 Uhr Ortszeit), donnerstags um 8:55 Uhr (Ankunft ca. 14:30 Uhr Ortszeit). Die Rückflüge finden an den gleichen Tagen statt und erreichen Düsseldorf jeweils am folgenden Morgen.

Drei Serviceklassen plus Verpflegung

Auf der neuen Strecke wird ein geleaster Airbus A330-300 eingesetzt. Passagiere haben die Wahl zwischen Business Class (30 Plätze), Economy Plus (16 Plätze) und Economy Class (239 Plätze). In allen Klassen sind Frühstück, Snacks sowie Kaffee und Tee inklusive. Darüber hinaus können die Gäste im Air Bistro weitere Speisen und Getränke erwerben.

„Mit den Flügen von Düsseldorf nach Curaçao schlagen wir ein neues Kapitel auf. Corendon Airlines verfügt als Anbieter zu populären Ferienzielen, beispielsweise in der Türkei, in Ägypten, Griechenland und auf den Kanaren, über einen guten Ruf. Dabei haben wir uns auch als zuverlässiger Partner von Reisebüros und Reiseveranstaltern etabliert. Jetzt platzieren wir erstmals ein Langstreckenprodukt im deutschsprachigen Markt“, betont Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines.

Die Corendon Gruppe besitze sehr viel Expertise, ergänzt Paul Schwaiger, als CCO bei Corendon Aurlines für die kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich. „Wir haben ja ein relativ durchwachsenes Jahr“, so Schwaiger im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen wie erhöhte Energiekosten und steigende Kerosinpreise, man habe aber trotzdem entschieden, keine Treibstoffzuschläge zu berechnen. Und:“Corendon ist sehr innovativ“, so Schwaiger weiter, deshalb habe man beschlossen, erstmals auf Fernstrecke zu setzen.

Attraktives Reiseziel in der südlichen Karibik

„Dass wir uns für Curaçao als erstes Langstreckenziel ab Deutschland entschieden haben, ist kein Zufall. Auf der Insel herrschen in den Wintermonaten optimale Bedingungen für einen Sonnenurlaub, zumal sie sich außerhalb der Hurrikan-Zone befindet“, ergänzt Christian Hein. „Darüber hinaus verfügt der Corendon-Konzern, zu dem auch Corendon Airlines gehört, über umfangreiches Know-how auf Curaçao. Beispielsweise gibt es fünf hochwertige Corendon-Hotelanlagen auf der Insel, und die niederländische Fluggesellschaft Corendon Dutch fliegt seit vielen Jahren erfolgreich ab Amsterdam dorthin.“

Tickets sollen zeitnah über Reisebüros sowie über die Website www.corendonairlines.com buchbar sein. Außerdem würden zahlreiche namhafte Reiseveranstalter das neue Angebot in ihr Portfolio aufnehmen, so Corendon in der Presseaussendung.

Und noch ein Zufallsdetail am Rande: Bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft wird die deutsche Mannschaft am 14. Juni ihr erstes Spiel gegen die Elf von Curaçao bestreiten – dabei ist Corendon Sponsor des exklusiven Flugs von Curaçao zum Austragungsort nach Houston. - Für wen dann Damen halten? Na, jedenfalls für Corendon!

Martha Steszl aus Düsseldorf