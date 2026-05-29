Austrian Airlines bestätigt stabilen Sommerflugplan

Unmittelbar vor Beginn der Sommerreisezeit betont Austrian Airlines die Stabilität ihres Sommerflugplans. Innerhalb der Lufthansa Group sei die Treibstoffversorgung an den sechs Drehkreuzen Wien, Frankfurt, München, Zürich, Brüssel und Rom gesichert. Damit soll ein stabiler Flugbetrieb während der Sommermonate gewährleistet werden.

„Gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten ist Verlässlichkeit besonders wichtig. Unsere Gäste können ihren Sommerurlaub mit gutem Gefühl planen. Innerhalb der Lufthansa Group ist die Treibstoffversorgung für den Sommer abgesichert und wir sorgen für einen stabilen Flugbetrieb. Den Flügen in den wohlverdienten Sommerurlaub steht also nichts im Weg“, so Annette Mann, CEO Austrian Airlines.

Ausbleibende Kerosinlieferungen durch die Straße von Hormuz würden derzeit durch Importe aus den USA und Afrika kompensiert. In Wien profitiere Austrian Airlines zudem von kurzen Versorgungswegen sowie der Zusammenarbeit mit dem Flughafen Wien und der OMV als Treibstoffpartner.

Mehr Flüge zu klassischen Urlaubszielen

Im Sommer 2026 bietet Austrian Airlines mehr als 120 Destinationen weltweit an. Besonders stark nachgefragt bleiben laut Airline klassische Mittelmeerziele. Daher wurden rund 800 zusätzliche Flüge in den Sommerflugplan aufgenommen. Häufiger angeflogen werden unter anderem Destinationen in Griechenland, Spanien, Kroatien und Italien. Zu den besonders gefragten Sommerzielen zählen laut Austrian Airlines Kreta mit Heraklion und Chania, die Balearen sowie Split und Dubrovnik.

Neue Destinationen im Sommer 2026

Bereits gestartet sind die neuen Verbindungen nach Alicante und Bilbao. In den kommenden Wochen folgen zudem Erstflüge nach Bergen in Norwegen und Bastia auf Korsika. Ab 15. Juni wird außerdem Lesbos neu in den Sommerflugplan aufgenommen. Weitere neue Destinationen sind Ohrid in Nordmazedonien ab 21. Juni sowie Ponta Delgada auf den Azoren ab 30. Juni.

Verlässlichkeit und Flexibilität

Sollte es wider Erwarten dennoch vereinzelt zu Unregelmäßigkeiten kommen, profitieren Gäste weiterhin von flexiblen Lösungen. Fluggäste können in solchen Fällen zwischen kostenfreier Umbuchung oder vollständiger Rückerstattung wählen. „Unser Anspruch ist klar: Wir wollen unseren Gästen auch in herausfordernden Zeiten maximale Planungssicherheit und Verlässlichkeit bieten“, so Mann. (red)